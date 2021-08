Projetos para ampliar hospital e regularização de feiras é aprovado pela população de Samambaia

Os projetos possuem o objetivo de promover a desafetação dos terrenos – transformar em lote uma área pública que é cedida pelo governo

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) apresentou, na noite desta quinta-feira (19), os projetos urbanísticos para ampliação da área do Hospital Regional de Samambaia (HRSam) e a regularização das feiras da EWN 508/510 e da EQN 311/311 para a população da região administrativa. A audiência pública foi realizada de modo virtual.

Os projetos possuem o objetivo de promover a desafetação dos terrenos – transformar em lote uma área pública que é cedida pelo governo, a fim de regularizar os locais ocupados pelos equipamentos públicos.

Em virtude da pandemia, a criação do lote para o Hospital Regional de Samambaia foi visto como uma necessidade pública pelo governo. Ao ampliar a área, a ideia é gerar um aumento significativo da capacidade de atendimento e também da quantidade de leitos de internação disponíveis. De acordo com o projeto, o terreno do hospital na QS 614 passará de 1.760 metros quadrados para 2.200 metros quadrados.

“Nosso hospital faz 450 partos por mês. Precisamos do apoio da Seduh para ampliação do hospital. É importante não só para Samambaia, como todo o DF”, destacou o presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde de Samambaia (SindSaúde).

A Administração Regional de Samambaia também solicitou a regularização dos locais ocupados pelas feiras, que são áreas públicas, além unidades imobiliárias registradas em cartório. Enquanto a feira da EQN 508/510 possui uma área de aproximadamente 4.465 metros quadrados, a feira da EQN 311/313 ocupa uma área de 4.460 metros quadrados.

Segundo a presidente da feira da EQN 508, Genacy Soares, “[A regularização] é uma conquista muito grande para os feirantes. São mais de 30 anos lutando para regularizar a nossa feira”.

Para o administrador regional de Samambaia, a regularização dos lotes ajuda a “atender a comunidade em suas demandas e destravar todo o Distrito Federal”.

“Esse é mais um avanço para a regularização desses lotes em Samambaia. São três projetos muito importantes. Do hospital, em função da pandemia, e das feiras, que fazem parte do programa Feira Legal. Mas a felicidade da comunidade é o mais importante”, comemorou a secretária executiva de Gestão do Território da Seduh, Janaína Vieira.

Vale lembrar que os projetos urbanísticos ainda precisam passar pelo aval do Conplan (Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal).