Projeto vai capacitar 500 profissionais e beneficiar mais de 4 mil crianças

Tocar o DF Futuro, lançado ontem pelo Instituto Tocar, visa aprimorar o trabalho de cuidado com a primeira infância

Larissa Galli

[email protected]

Cuidar de quem cuida. É com esse objetivo que o Instituto Tocar lança o projeto Tocar o DF Futuro – Qualidade de Vida para o Desenvolvimento Infantil, que vai capacitar 500 profissionais atuantes na educação infantil e cuidadores da rede de acolhimento do Distrito Federal. A ideia é aprimorar, com muito afeto, o trabalho de cuidado exercido por esses colaboradores e, assim, beneficiar mais de 4 mil crianças de 0 a 5 anos.

“Cuidando de quem cuida a gente consegue melhorar o atendimento às crianças e aprimorar a qualidade de trabalho desses cuidadores”, disse o presidente do Conselho da Criança e do Adolescente do DF (CDCA), João Henrique Barbosa, durante evento virtual de lançamento do projeto realizado ontem.

O projeto tem duração de 12 meses, com 70 horas de curso em formato híbrido com conhecimentos de práticas integrativas de saúde, psicologia e orientações para o desenvolvimento da primeira infância, além de seis oficinas teórico-vivenciais (quatro online e duas presenciais).

Para garantir a qualidade das ações, foi contratada uma equipe multidisciplinar composta por assistentes sociais, pedagogos, terapeutas e psicólogos. Eles atuarão em creches parceiras da rede pública de ensino infantil e em instituições da rede de acolhimento espalhadas por todo o Distrito Federal.

A creches participantes são a Creche Bem-me-quer, em São Sebastião; o Centro Educacional Infantil Tocando o Mundo, no Gama; o Centro de Educação Infantil Casa de Ismael, na Asa Norte; o Hotelzinho São Vicente de Paula, em Planaltina; o Instituto Renascer, na Cidade Estrutural; a AFMA Ação Social Comunitária, em Samambaia; a Creche pública Azulão; também em Samambaia; e a Creche pública Papagaio, em Ceilândia.

Já entre as instituições da Rede de Acolhimento do DF estão a Associação Abba Pai, o Centro Irmão Áureo, a Casa Transitória, a Casa Batuíra, a Casa do Caminho, o Lar São José, a Casa de Ismael, o Lar de Chico Xavier, e o Lar da Crianças Padre Cícero.

“Serão facilitados recursos vivenciais de cuidado e autocuidado com o objetivo de propiciar um espaço de interação afetiva, apoiado em técnicas do cuidado integral como suporte para instrumentalizar os participantes nas intervenções cotidianas e na qualidade de serviços”, esclarece o texto de descrição do projeto.

O projeto Tocar o DF Futuro é realizado em parceira com a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus), e recebeu um investimento de R$ 1.172.933,43.

Metodologia

O modelo teórico-metodológico para a capacitação será embasada na Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano, cujo objetivo é o estudo do desenvolvimento humano através da interação de quatro núcleos que se inter-relacionam: o processo, a pessoa, o contexto e o tempo.

Instituto Tocar

O Instituto Tocar atua em Brasília desde 2001, “resgatando a autoestima, potencializando o fortalecimento dos vínculos afetivos, familiares e comunitários.” Hoje, a instituição contribui diretamente para o retorno ao mercado de trabalho de adultos em situação de rua, reintegrando-os em suas famílias e na sociedade.

De acordo com dados da instituição, 81.036 atendimentos já foram realizadas, beneficiando 10.498 famílias. Mais de 2,1 mil oficinas e capacitações já foram ofertadas, atingindo 4.980 profissionais e voluntários.