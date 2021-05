Projeto UNA Parque, 100% inclusivo no Brasil, abre as portas ao público do DF neste sábado

Pessoas com deficiência, ou não, terão acesso às atividades educativas, esportivas e culturais no Parque Ecológico do Lago Norte

As atividades gratuitas do primeiro parque totalmente inclusivo do país, o Projeto UNA Parque, começam amanhã (22) e seguem, diariamente, até o dia 14 de junho no Parque Ecológico do Lago Norte. As experiências são voltadas, principalmente, às pessoas com deficiência. O agendamento prévio deve ser realizado por meio do site unaparque.com.br

A programação conta com aulas de canoagem, de stand up paddle, de yoga, de tiro com arco e de tênis de mesa. O projeto, coordenado pela UNA (Unidade Nacional de Acessibilidade) pretende beneficiar cerca de 2 mil pessoas – com deficiência ou não – por meio dos eixos de esporte e lazer, de uma forma educativa, acessível e social.

“Entendemos que toda pessoa com deficiência – física, intelectual, visual ou auditiva – deve ter direito à igualdade de oportunidades assegurada. Nosso projeto propõe o acolhimento, atividades gratuitas para reabilitação e inclusão social de pessoas com ou sem deficiência, visando o acesso ao esporte e ao lazer, minimizando os impactos causados por diferentes condições”, afirma a presidente da UNA e paratleta da Seleção Brasileira de Paracanoagem, Andréa Pontes.

Para proporcionar um ambiente de fala e escuta, reflexão e suporte, profissionais de saúde estarão à disposição para promover encontros semanais com acolhimento psicológico para os familiares e amigos das pessoas com deficiência. Ainda como parte da experiência, o público vai contribuir com a criação de uma horta comunitária acessível. A ideia é realizar reflexões sobre o uso racional da terra, da água e do alimento, dinamizando o local e proporcionando descobertas e aprendizados múltiplos.

Cooperação – Fruto de um acordo de cooperação entre o Instituto Brasília Ambiental e a Associação de Paracanoagem de Brasília, com apoio da Secretaria de Turismo do DF (Setur), a unidade de conservação recebeu contêineres com pisos adaptados, rampas e sinalização em braille, por meio do UNA Parque.

Esta é a primeira etapa de um pacote de ações que buscam tornar o parque 100% acessível até o final de 2022. O objetivo é expandir o modelo de acessibilidade para outras unidades de conservação.

No momento, o Brasília Ambiental realiza levantamentos para elaboração dos projetos que contemplam outros equipamentos, além de intervenções na infraestrutura. As ações devem ser executadas no próximo ano, via compensação ambiental.

“Com o acordo de cooperação a UNA dispõe de um espaço no Parque para desenvolver suas atividades e nosso objetivo é que o parque se torne, em breve, totalmente acessível”, afirma a superintendente de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água da autarquia ambiental, Rejane Pieratti.

























Agendamento – Os interessados deverão preencher cadastro no site e realizar inscrição assinalando a atividade desejada, o dia e o horário (dentre os disponíveis). Todas as vagas são destinadas às pessoas com deficiência. As vagas remanescentes poderão ser utilizadas por pessoas sem deficiência.

Acessibilidade – O espaço da UNA é composto por containers com pisos adaptados, rampas, sinalização em braille e piso tátil. Além disso, o Ibram está realizando obras de acessibilidade no parque.

Cuidado e prevenção – Seguindo as diretrizes recomendadas pela Organização Mundial da Saúde no combate à pandemia da Covid-19, as atividades seguirão as recomendações das autoridades sanitárias, dentre elas: o uso obrigatório e contínuo de máscaras; medição de temperatura; instalação de dispenser de álcool gel 70% em pontos estratégicos; o distanciamento de dois metros e a higienização das instalações após cada atividade. Também serão disponibilizadas máscaras descartáveis e o monitoramento ativo das pessoas em circulação.

Unidade Nacional de Acessibilidade (UNA) – Criada em 2015, em Brasília, a associação tem por finalidade desenvolver eventos e promover atividades de esportes adaptados, tecnologia assistida, cultura e educação destinados à inclusão social, difusão da acessibilidade, reabilitação e recreação de pessoas com deficiência. Nos últimos três anos, 24 eventos acessíveis foram realizados na capital federal. Desde 2019, por meio de uma parceria com o Instituto Brasília Ambiental – IBRAM, o UNA exerce suas atividades no Parque Vivencial do Lago Norte.

Programação diária

Tênis de Mesa

Canoagem e Stand Up Paddle

Atendimento psicológico

Tiro com Arco

Horta Comunitária Acessível

Yoga

Serviço – Unidade Nacional de Acessibilidade

Período: 22 de maio a 14 e junho de 2021

Horário: a partir das 9h30 às 17h

Local: Parque Ecológico do Lago Norte – Setor de Habitações Individuais Norte QL 2 – Lago Norte, Brasília (DF)

Órgãos apoiadores:

IBRAM – Instituto Brasília Ambiental – Superintendente de Parque Rejane Pieratti

SETUR – Secretaria de Turismo do DF – Secretária Vanessa Mendonça

Deputado Distrital Leandro Grass

Deputado Distrital Claudio Abrantes

Deputada Distrital Julia Lucy

Senadora Leila do Vôlei

MTur – Ministério do Turismo

MMA – Ministério do Meio Ambiente

Embratur – Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo

Mais informações em:

https://unaparque.com.br/

Instagram: @unaparque

YouTube: /CanalUNA