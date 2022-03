Projeto Renova DF forma mais 1,3 mil profissionais em seu 4º ciclo

Com um investimento de R$58 milhões, o GDF pretende formar mais 10 mil alunos pelo Renova em 2022

Elisa Costa e Marcus Eduardo Pereira

Na manhã desta quarta-feira (30), alunos do 4º ciclo do Renova DF receberam os certificados de conclusão dos cursos profissionalizantes , ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF), em parceria com as secretarias de Trabalho, Governo do Distrito Federal (GDF), Transporte e Mobilidade, Novacap, Caesb, CEB, Serviço de Limpeza Urbana e o Detran.

A cerimônia de entrega ocorreu no ginásio da escola de Taguatinga do Serviço Social da Indústria do DF (Sesi-DF). O Governador Ibaneis Rocha esteve presente para entregar os diplomas. “Um agradecimento especial a Câmara Legislativa, pai e mãe desse projeto. Os deputados tem aprovado todos os pedidos de créditos que nós encaminhamos para poder manter esse projeto de pé. Fica aqui a minha esperança que este programa seja a esperança da vida de vocês. Para que vocês posam se empregar e cuidar da família, discursou o governador.

Com um investimento de R$58 milhões, o GDF pretende formar mais 10 mil alunos pelo Renova em 2022. O quarto ciclo contou com 1,3 mil formandos e iniciou as atividades na segunda quinzena de dezembro de 2021. Os alunos atuaram no Plano Piloto, Vargem Bonita, Itapõa e Varjão..

Com carga horária de 240 horas, o curso tem cerca de três meses de duração, com aulas práticas dos cursos de carpinteiro, jardineiro, eletricista, encanador, serralheiro e pedreiro. As atividades incluem a recuperação de quadras poliesportivas, praças, parquinhos, pontos de encontros comunitários, jardins e campos de futebol sintéticos.

“Eu entrei no programa com o intuito de não só porque vou ganhar uma bolsa, mas com a intenção de realmente continuar o curso e ter uma oportunidade emprego mais na frente. Já tenho cadastro na Agência do Trabalhador há um tempo, eu fui lá e eles me deram uma carta de encaminhamento, fiz a entrevista, fiz o treinamento e eu consegui passar”, disse Layane Martins, ex-aluna.

O Renova DF já passou por Ceilândia, Samambaia, São Sebastião, Arniqueira, Itapoã, Guará, Estrutural, Águas Claras, Riacho Fundo e Plano Piloto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Histórico

O primeiro ciclo do Renova-DF formou 789 alunos, com ações em Samambaia e em Ceilândia. A cerimônia de entrega de certificados ocorreu em setembro de 2021. No mesmo mês, outras mil pessoas ingressaram no projeto. Destas, 732 concluíram a capacitação, com aulas nas regiões administrativas de Arniqueira, de Ceilândia e de São Sebastião.

Em novembro do mesmo ano, começou o terceiro ciclo do programa com mais 1,5 mil alunos em Águas Claras, na Estrutural, no Guará, no Itapoã, no Plano Piloto e no Riacho Fundo I. Nesta sexta-feira, 18 de fevereiro, 1.115 concluíram a capacitação e receberam os certificados.