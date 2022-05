Projeto prevê funcionamento noturno de creches

. O funcionamento em horário especial servirá, exclusivamente, aos pais e responsáveis que comprovem o exercício de atividade laboral ou acadêmica no período noturno

A Comissão de Orçamento aprovou, nesta terça-feira, 17, um projeto de lei que autoriza o funcionamento em horário noturno dos centros de educação infantil e das creches públicas e conveniadas. O texto, de autori da da deputada Júlia Lucy (União Brasil), ainda precisa ser analisado pelo plenário da Câmara.

Pela proposta do PL n° 1592/2020, os centros de educação infantil e creches públicas e conveniadas que atendam crianças de zero a três anos e 11 meses, ficam autorizadas a funcionar no período noturno. O funcionamento em horário especial servirá, exclusivamente, aos pais e responsáveis que comprovem o exercício de atividade laboral ou acadêmica no período noturno.

O texto prevê que o atendimento às crianças no período noturno incluirá o desenvolvimento de atividades lúdicas, cuidados adequados a cada período do desenvolvimento infantil e às necessidades das crianças com deficiência. Além disso, o tempo de permanência das crianças no período noturno e em creches, somados, não poderá exceder 10 horas diárias.

*Com informações de Luís Cláudio Alves – Agência CLDF