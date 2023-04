Projeto prevê ciclovia e bicicletário na Rodoviária do Plano Piloto

Proposta foi debatida em audiência pública da Semob nesta quinta (20)

O projeto de implantação de bicicletário e da conexão cicloviária Leste/Oeste na Rodoviária do Plano Piloto foi apresentado nesta quinta-feira (20), durante audiência pública realizada pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob). O evento foi aberto ao público e a pasta recebeu diversas manifestações que vão contribuir para aprimorar os estudos.

De acordo com o projeto, serão implantados 600 metros de ciclofaixa compartilhada para ciclistas e pedestres, passando dentro da rodoviária. Será uma interligação entre a ciclovia que passa pela Torre de TV com a ciclovia que segue para a Esplanada dos Ministérios. Estão previstos sete pontos de travessia, com sinalização vertical e horizontal.

Realizada no auditório do DER-DF, a audiência foi acompanhada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e contou com a participação de entidades que congregam ciclistas, como Rodas da Paz, Bike Anjo e Rede Mobilidade, além da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara Legislativa do DF.

O projeto apresentado pela Semob já está adequado a diversas contribuições que a pasta recebeu no período de consulta pública, que ficou aberta à participação popular no período de 13 de março a 11 de abril deste ano. A proposta prevê o atendimento aos ciclistas sem interferir na operação do terminal, que concentra as principais linhas de ônibus do DF e faz a conexão com a estação central do metrô.

Foram debatidos diversos pontos relacionados com a segurança dos pedestres e ciclistas no terminal. Pela rodoviária, passam cerca de 700 mil pessoas por dia, além de 1.200 ônibus que realizam mais de 8 mil viagens diariamente. Uma das principais preocupações apresentadas pelos ciclistas é a necessidade de redução da velocidade dos veículos na região da Rodoviária do Plano Piloto.

Projeto contempla um bicicletário com capacidade para 32 bikes no piso térreo do terminal, mas proposta recebida pela Semob pede ampliação para 55 vagas



A Semob esclareceu que, no interior do terminal, os veículos são obrigados a obedecer às regras de circulação e velocidade. A Rodoviária do Plano Piloto opera como se fosse uma Zona 30, onde os veículos têm que transitar com reduzido limite de velocidade e os motoristas devem observar o compartilhamento das vias com os pedestres e ciclistas.

Bicicletário

O projeto prevê a implantação de um bicicletário no piso térreo da rodoviária com capacidade para 32 bikes, que poderão ser estacionadas em paraciclos que ficarão em ambiente fechado. Mas uma das propostas que a Semob recebeu é para que o bicicletário seja ampliado para 55 vagas, tamanho que seria mais adequado ao custo/benefício de implantação e operação do equipamento.



O promotor de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística, Dênio Augusto de Oliveira Moura, esclareceu que o projeto deve prever também o controle de entrada e saída das bikes no bicicletário. “Em todo o projeto, é preciso prever também a iluminação e a sinalização destinada não somente aos ciclistas, como aos pedestres”, alertou.

O secretário executivo da Semob, Alecxandro Pinho, destacou que o projeto está em fase de aprimoramento e que a participação da população é importante. “As manifestações enriquecem o debate e nos dão condições de observar como atender o cidadão em diversos aspectos. Precisamos ouvir quem utiliza os equipamentos públicos para entendermos as demandas e buscarmos as soluções. A Semob vai avaliar e responder todas as sugestões e questionamentos”, afirmou.

Com informações da Agência Brasília