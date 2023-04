8/1: Torres é intimado a dar novo depoimento à PF

A determinação foi do ministro do STF Alexandre de Moraes, que também é relator do inquérito que investiga os atos

O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi intimado a prestar novo depoimento à Polícia Federal (PF) sobre os atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro.

A determinação foi do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que também é relator do inquérito que investiga os atos. O depoimento deve ocorrer na próxima segunda-feira (24), às 14h.

“Determino a oitiva de Anderson Gustavo Torres, no dia 24/4/2023 às 14:00 horas, na sede da Polícia Federal, em Brasília/DF, na condição de declarante, assegurado o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder a perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo”, escreveu Moraes na decisão.

Na data, um grupo de contrários ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do STF e Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Torres foi preso por suspeita de conivência ou omissão sobre os atos.