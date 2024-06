Projeto pedagógico para ressocializar jovens está entre os 10 melhores do mundo

Um projeto pedagógico que busca reintegrar adolescentes em conflito com a lei da Unidade de Internação de Santa Maria (UISM) está entre os 10 melhores no prêmio de Educação do Mundo: o World Best School Prizes. Acompanhada pela Vara da Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal (VEMSE/DF), a iniciativa é conduzida por um historiador da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SES/DF), e utiliza o estilo musical hip-hop para alcançar e transformar a vida de jovens.

Francisco Celso, professor de história da SES-DF, idealizou o Projeto RAP (Ressocialização, Autonomia e Protagonismo), ao perceber que os jovens assimilavam os conteúdos ensinados com mais facilidade por meio do hip-hop em comparação aos métodos tradicionais dos livros didáticos. A partir dessa observação, nasceu o RAP, que visa promover o aprendizado, a ressocialização, autonomia e protagonismo dos adolescentes.

Nessa quinta-feira (13/6),na UISM, internos da unidade e outros jovens se confraternizaram na 39º edição do Sarau Dá a Voz, um evento que integra o Projeto RAP e se destina a mostrar os resultados da ação. O sarau promove interação entre os participantes e reforça o aprendizado por meio da cultura.

A VEMSE fiscaliza o teor dos projetos, acompanha os resultados e apoia iniciativas como essas, que colaboram com o processo de socioeducação dos jovens, ao utilizar a expressão cultural como ferramenta pedagógica para a transformação social.

Reconhecimento

Desde a sua criação, o Projeto RAP conquistou 22 prêmios nas áreas de educação e cultura no Brasil. Atualmente, está o World Best School Prizes na categoria Superando as Adversidades, concorrendo com outras nove escolas estrangeiras de elite.

Segundo a T4 Education, organizadora do prêmio, a escolha do vencedor é feita por votação popular, aberta até 28 de junho.

*Com informações d TJDFT