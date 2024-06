Moradores de Planaltina terão mais viagens de ônibus para o Plano Piloto

Os moradores das Estâncias I e V e do Condomínio Total Ville, em Planaltina, vão passar a contar com duas novas linhas de ônibus a partir da próxima segunda-feira (17). A 600.1 e a 642.4 têm como destino a Rodoviária do Plano Piloto, passando pelo Eixo Norte e pela W3 Norte, respectivamente.

As duas linhas terão tarifa de R$ 5,50 e serão operadas pela Viação Piracicabana. Ambas vão funcionar de segunda a sexta, com origem na DF-128 (Madereira Goyaz). A 600.1 terá dois horários, às 5h e às 5h20, enquanto a 642.4 fará uma viagem, às 5h20.

Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, a implantação dos dois serviços ocorre após solicitação dos moradores dos condomínios. “Estamos sempre atento às demandas. A população pode registrar as solicitações pela ouvidoria, pelo 162, ou pelo site do Participa DF”, explica.

Serviço

Novas linhas – A partir desta segunda (17)

600.1 – Estância (Condomínio Total Ville)/Eixo Norte/Rodoviária do Plano Piloto

Horários: 5h/5h20

642.4 – Estância (Condomínio Total Ville)/W3 Norte/Rodoviária do Plano Piloto

Horário: 5h20

*Com informações da SEMOB