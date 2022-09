Projeto oferece oficinas de toques e danças para pessoas em situação de vulnerabilidade no DF

Toques Percussivos – Danças, Movimento e o Agbê acontecerá na Ceilândia, Paranoá e Setor Comercial Sul

Em outubro e novembro de 2022 acontecerá o Toques Percussivos – Danças, Movimento e o Agbê, projeto que irá oferecer oficinas de ritmos, danças e confecçãode Agbê, um instrumento de percussão africano, presente em diversas manifestações da cultura brasileira. Promovido pelas Agbelas, as oficinas serão voltadas a adolescentes e adultos oriundos de comunidades de vulnerabilidade social, população LGBTQIAP+, indígenas, pessoas pretas, mães solos, e PCDs do DF. O Toques Percussivos – Danças, Movimento e o Agbê foi criado com o propósito de partilhar conhecimentos sobre ritmos afro-brasileiros, suas histórias e toques, entendendo a Cultura Popular como elemento principal da valorização e construção da nossa identidade como povo brasileiro. O curso, voltado exclusivamente para pessoas em situação de vulnerabilidade social, em regiões descentralizadas do DF, abordará temas que vão além do tocar, integrando o aprendizado rítmico com a história da contribuição da população negra na música e na criação dos principais ritmos presentes nas músicas brasileiras. Através de uma metodologia própria, desenvolvida durante anos de pesquisa, as oficineiras ensinarão os principais toques no Agbê, como Maracatu, Samba, Ijexá, Congo de Ouro, Funk e Samba-Reggae. Junto ao ensino percussivo, serão abordados aspectos identitários, procurando promover através das aulas, a difusão de valores que contribuam no combate a preconceitos de gênero, étnico-racial e religioso, uma vez que o Agbê é um instrumento de origem africana em diáspora, que carrega a história dos povos tradicionais e é protagonizado majoritariamente por mulheres. O projeto vai circular por Ceilândia, Paranoá e Setor Comercial Sul, confira abaixo a agenda:

Agenda:

Cio das Artes – Ceilândia

Quinta-feira das 19h às 21h

Sábado das 14h às 16h

Início: 06 de outubro

Escola Carnavalesca/No Setor – Setor Comercial Sul

Terça-feira das 19h às 21h

Sábado das 10h às 12h

Início: 04 de outubro

CAP – Escola Classe Comunidade de Aprendizagem do Paranoá

Quarta e sexta-feira das 16h às 18h

Início: 05 de outubro

Batida do Contorno – Ateliê Adaró Instrumentos

Quartas e sextas-feiras das 19h às 21h

Início: 19 de outubro

Inscrições em: https://bit.ly/agbelasformularioinscricoes2022