Projeto Nova Saída Norte: conheça, participe e contribua

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) já conta com canal aberto a opiniões desde o dia 11 de abril

A Nova Saída Norte chamou atenção da população do Distrito Federal, que não vê a hora de uma obra que ligue o Plano Piloto à Sobradinho. O projeto viário do Governo do Distrito Federal (GDF), ligará a área central de Brasília à BR 020 (próximo a Sobradinho), está disponível para receber contribuições da população.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) já conta com canal aberto a opiniões desde o dia 11 de abril e, nesta sexta-feira (29), realizará audiência pública sobre o tema.

O subsecretário de parcerias e concessões da Semob, Henrique Oliveira Mendes, ressalta a necessidade da participação popular. “A reunião pública que acontecerá no dia 29 será uma oportunidade para as pessoas ouvirem a explicação do projeto, tirarem suas dúvidas e contribuírem. Assim chegaremos a uma proposta mais transparente, de ampla discussão e que atenda de forma mais efetiva as expectativas da população”, destaca.

A obra tem como objetivo reduzir o trânsito na via que passa pela Ponte do Bragueto e é alternativa de acesso ao Plano Piloto para as regiões do Itapoã e Paranoá. O complexo rodoviário é formado por 16 quilômetros de pistas e 23 viadutos, passando por duas pontes sobre o Lago Paranoá.

Saiba como contribuir

Qualquer pessoa ou empresa pode opinar sobre o projeto da Nova Saída Norte de duas formas: audiência pública e consulta pública.

A Audiência Pública será realizada por meio de apresentação presencial e transmitida ao vivo pelo YouTube da Semob/DF no dia 29 de abril, às 10h, no auditório do edifício sede do DER/DF, SAM – Bloco C – Setor Complementares, Brasília-DF.

Os interessados poderão opinar durante a audiência ou pelo número de WhatsApp – 61 99169-6233. O serviço será ativo somente no dia 29 de abril e ficará disponível durante o período de realização da audiência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Só serão respondidas questões recebidas dentro do período de realização da audiência, que estiverem com a identificação da pessoa física ou jurídica interessada e que forem referentes ao projeto da Nova Saída Norte.

Já a Consulta Pública receberá manifestações por escrito até o dia 13 de maio de 2022. O interessado pode contribuir por meio do e-mail [email protected]; protocoladas ou encaminhadas via correios, com aviso de recebimento (AR), para o endereço: Edifício VALEC – SAUS Quadra 1, Bloco G, Sobreloja, Brasília-DF – 70073-901. Funcionamento em dias úteis, das 8h às 12h e das 13h às 18h.

Só serão consideradas válidas as contribuições por escrito recebidas dentro do prazo, que estiverem com a identificação da pessoa física ou jurídica interessada e que forem referentes ao projeto da Nova Saída Norte.

Conheça o projeto

Os estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, e as respectivas minutas de edital e contrato que subsidiarão a futura licitação estão disponíveis no site da Secretaria de Transporte e Mobilidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A nova Saída Norte será construída pelo GDF por meio de Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade concessão administrativa. O investimento previsto é de R$ 3,8 bilhões e o contrato da PPP será de 25 anos. A empresa vencedora da concorrência deverá construir o complexo em aproximadamente 4 anos, devendo fazer a conservação e a manutenção de todo o complexo rodoviário durante o restante do prazo contratual.

A obra irá contar com estrutura para a implantação de transporte coletivo no sistema de BRT, com faixas exclusivas para ciclistas e com calçadas para pedestres. Toda a região norte do Distrito Federal, que conta com população de quase meio milhão de habitantes será beneficiada.

A via deverá absorver parte do trânsito do Trevo de Saída Norte e Ligação Torto-Colorado, por onde passam cerca de 120 mil veículos por dia. Com prioridade para o transporte público, a obra irá reduzir o volume de tráfego e o tempo de deslocamento, trazendo benefícios para o meio ambiente com a diminuição da poluição causada pela emissão de gás carbônico.

*Com informações da Secretaria de Mobilidade