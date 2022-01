Projeto “Mulheres Criativas” oferece cursos de capacitação para empreendedoras

Entre a capacitação gratuita, será oferecido cursos de influência digital, confeitaria artística, designer de sobrancelhas, estética, entre outros

O projeto Mulheres Criativas lança dez cursos voltados para mulheres empreendedoras que desejam aperfeiçoar ou até mesmo começar do zero em uma nova profissão. A iniciativa é para residentes do Distrito Federal, em prol do empreendedorismo feminino.

O projeto conta com capacitações como curso de influencer, confeitaria artística, designer de sobrancelhas, estética, design de moda, penteados artísticos, maquiagem, decoração, fotografia e criação de lojas virtuais. As aulas iniciam em 17 de janeiro e terminam em 30 de abril de 2022.

Inicialmente, serão disponibilizadas 500 matrículas para o Módulo I e 500 para o Módulo II, que serão ministrados gratuitamente pela plataforma do YouTube, onde as aulas terão transmissão ao vivo com interação em tempo real e também de forma presencial no final da realização dos cursos.

A gravação das aulas ficará disponível para todas as alunas que poderão assistir novamente e também revisar conteúdos que serão abordados durante os cursos online. Além disso, ao decorrer do projeto, terá disponível um estúdio móvel onde serão realizados 13 programas de podcasts com a presença de mulheres criativas das suas respectivas comunidades, que contarão suas experiências, histórias de mulheres de superação, de garra e inspiração.

As interessadas devem realizar a inscrição no site oficial do projeto Mulheres Criativas.

Sobre o projeto

O projeto tem como maior objetivo fortalecer e fomentar o empreendedorismo feminino na Capital Federal. De acordo com o responsável pelo ‘Mulheres Criativas’, a Associação CRESCE-DF, “através do compartilhamento de conhecimento e informação, as mulheres poderão alcançar sua autonomia socioeconômica e desenvolver novas habilidades profissionais”.

A proposta visa ainda desenvolver a economia criativa e incluir processos, ideias e empreendimentos que usam a criatividade como destaque. “As mulheres serão qualificadas para iniciar o seu próprio negócio, nas áreas de culinária, moda, beleza, audiovisual, construção civil e empreendedorismo social”.

A ideia é que essas mulheres, consolidadas no meio profissional, reforcem a proposta da iniciativa para motivar e inspirar novos talentos por meio da trajetória empreendedora, assim como ensinar e trocar experiência no ramo em que são especialistas, criando, assim, uma grande e potente rede de colaboração e desenvolvimento entre as mulheres da cidade.