Projeto leva atendimento psicológico gratuito para moradores do Riacho Fundo II

Cuidar da saúde mental é essencial para o desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes e um tema relevante também para o bem-estar dos adultos. Pensando nisso, o Projeto Psicologia Amiga leva atendimento gratuito e de qualidade para os moradores do Riacho Fundo II. Os atendimentos são realizados a partir de encaminhamentos de órgãos como o Conselho Tutelar, mas também é aberto para qualquer pessoa que se interessar.

O projeto é uma parceria da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus) com o Instituto de Popularização do Direito (Ipod). Além de avaliação e acompanhamento psicológico, também é oferecida orientação jurídica para os moradores da região.

Pensado inicialmente para atender crianças e adolescentes, acompanhados por seus responsáveis, a procura foi tão grande que quase metade dos atendimentos realizados são com adultos.

O operador de máquinas Adilson Batista, de 41 anos, soube do projeto na unidade básica de saúde (UBS). Ele conta que as sessões de terapia o têm ajudado bastante a superar as dificuldades pelas quais está passando. “O atendimento é muito eficaz e está sendo essencial para me ajudar a superar as dificuldades do momento”, garante.

Nas duas últimas, a mulher de Adilson, a design de interiores Janaína da Mota Torres, 44 anos, com quem tem quatro filhos, também participou. Eles têm gostado tanto da experiência que pretendem continuar com o acompanhamento terapêutico após o projeto. “É ótimo e está ajudando bastante. Vamos seguir com o atendimento”, confirma Janaína.

O projeto teve início no dia 27 de fevereiro e segue no Riacho Fundo II até 17 de maio. Desde então, cerca de 300 atendimentos – entre primeira sessão e retorno – já foram realizados. No total, 628 pessoas se inscreveram. Todos os dias, são realizados entre 16 e 22 atendimentos.

Um dos focos do projeto é promover o atendimento precoce de crianças e adolescentes. O objetivo é promover um crescimento sadio e o pleno desenvolvimento.

“As crianças e adolescentes do Riacho Fundo II conquistaram o acesso à saúde mental, um direito fundamental. Meninos e meninas vulneráveis enfrentam desafios que podem impactar seus desenvolvimentos emocionais e sociais. Oferecer suporte psicológico é essencial para ajudá-los”, afirma a secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani.

O presidente do Ipod, Max Telesco, explica que a demanda por atendimento com foco em saúde mental partiu da própria população, por meio do Conselho Tutelar, e ofertar esse serviço também é promover o acesso ao direito para as pessoas.

É o direito a ter atendimento psicológico que, muitas vezes, não chega às pessoas mais vulneráveis”, observa.

Como funciona

A secretária do projeto e coordenadora de Atendimento, Daniela Padilha, explica que o acolhimento é realizado por um assistente social. A partir daí, tem início o acompanhamento psicológico e/ou jurídico, quando for o caso.

O projeto já passou pela QN 14 do Riacho Fundo II e ficou na Feira Permanente até esta sexta (19). De lá, segue para a QS 14, onde fica até o dia 18 de maio.

Os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (61) 99655-1137 ou acessar o link e preencher o formulário de inscrição.

Com informações da Agência Brasília