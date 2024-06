Projeto incentiva empresários ligados à causa LGBTQIAP+ na Galeria dos Estados

O Espaço Cidadania Criativa, administrado pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus), está promovendo o projeto Empreendedor LGBT, criado para apoiar e dar visibilidade a empreendedores ligados à causa LGBTQIAP+, até 10 de julho. De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, visitantes podem conferir os trabalhos e os produtos expostos no local.

O Cidadania Criativa fica na Galeria dos Estados, nas passagens subterrâneas que conectam o Setor Comercial Sul (SCS) ao Setor Bancário Sul (SBS), e os visitantes vão poder conferir artesanatos, vestuário, calçados, artigos voltados à comunidade LGBT, obras de arte e fotografias. Dez empreendedores diferentes estarão se revezando para expor semanalmente seus artigos.

“Essa é mais uma iniciativa de apoio ao cidadão que contempla ações ao longo do ano, com o objetivo de trabalhar direitos humanos e valorizar segmentos da sociedade”, afirma a secretária de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Marcela Passamani. “A proposta da Sejus é fomentar a geração de renda e a autonomia financeira dos expositores, com uma excelente oportunidade para que esses empreendedores apresentem seus trabalhos em um local de grande circulação.”



A Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial (Subdhir), da Sejus, é responsável pela iniciativa que visa promover ações para defender os direitos humanos e a igualdade racial, entre outras causas.

O projeto Empreendedor LGBT foi lançado em junho de 2023, mês do Orgulho LGBTQIAP+, que celebra a diversidade e os direitos das comunidades lésbica, gay, bissexual, transgênero, queer, intersexual e assexual. A data foi criada em homenagem à Rebelião de Stonewall Inn, ocorrida em 28 de junho de 1969, em Nova York (EUA), um marco na luta contra a opressão policial em bares frequentados por gays.

Espaço Cidadania Criativa

⇒ Visitação: até 10 de julho, de segunda a sexta, das 8h às 18h, na Galeria dos Estados – Setor Comercial Sul, Quadra 1.

*Com informações da Sejus