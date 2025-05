Projeto Em um Piscar de Olhos entrega óculos para estudantes da rede pública

A terceira edição do projeto Em um Piscar de Olhos, realizado pelo Instituto Desponta Brasil em parceria com a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), chegou à etapa mais aguardada: a distribuição gratuita dos óculos aos estudantes da rede pública de ensino com necessidades de correção visual. A Coordenação Regional de Ensino (CRE) do Gama foi a primeira a efetuar a entrega dos óculos na última quarta-feira (8).

No Centro de Ensino Especial (CEE) 01 de Gama, cerca de 40 estudantes receberam os dispositivos ópticos após terem participado de consultas oftalmológicas para identificar alunos com necessidade de correção visual. Somente na CRE do Gama, 16 unidades escolares foram atendidas, 5.275 discentes triados, e 1.349 identificados com algum problema de refração e convocados para consulta.

Depois da fase dos atendimentos, 428 crianças receberam as receitas de óculos pelo oftalmologista. Os estudantes contemplados tiveram a opção de escolha das armações, dentre 40 modelos disponíveis a que melhor se adaptava ao seu gosto, reforçando o cuidado do projeto.

A subsecretária de Apoio às Políticas Educacionais da SEEDF, Fernanda Mateus, esteve presente na primeira entrega dos óculos da terceira edição da iniciativa, e destacou a sua relevância. “Sei da importância desse projeto. Quando você tem toda uma consulta médica, o espaço para a consulta e a liberdade de escolher os óculos, isso faz toda a diferença para essas crianças”, disse.

Desempenho escolar

A entrega dos óculos foi um momento simbólico e emocionante, celebrado por todos os envolvidos, pois representa não apenas a correção de um problema de saúde, mas também uma mudança significativa no desenvolvimento escolar das crianças. Maria Luzineide Morais Dias, mãe de Rafaela Morais, estudante do 4º ano da Escola Classe (EC) 03 do Gama, se emocionou ao ver a filha ser atendida.

Luzineide Morais, mãe da aluna Rafaela Morais, comemorou o atendimento da filha pelo projeto

“Foi ótimo. Não sabia que ela tinha problema na vista, e graças a Deus, teve a consulta na escola. Eu não tenho condição de pagar consulta, e os óculos são mais caros ainda. Então, ela ter recebido todo o atendimento gratuito foi gratificante”, relatou Maria Luzineide. Para muitas famílias, o custo consulta oftalmológica e óculos é inacessível, tornando o projeto uma verdadeira oportunidade para garantir a saúde ocular das crianças e, consequentemente, melhorar seu desempenho escolar.

Novas entregas

O projeto segue esta semana com novas entregas em outras Regionais de Ensino. Na próxima quarta-feira (14), Ceilândia receberá a ação na Escola Classe (EC) 43. A iniciativa é realizada com ajuda de emendas parlamentares de diferentes deputados distritais.

Os estudantes contemplados podem escolher a armação dentre 40 modelos disponíveis

“Essa ação junto com os parlamentares e a Secretaria de Educação vem justamente para minimizar a falta de acesso a cuidados oftalmológicos, que afeta diretamente o desempenho escolar das crianças. O apoio do deputado distrital Daniel Donizet foi fundamental para esta última etapa no Gama”, afirmou Leonardo Figueiredo, idealizador do projeto.

Ele ressaltou também que, no Brasil, 25% dos alunos abandonam a escola devido a problemas de visão não diagnosticados. Com a correção visual, o aprendizado dessas crianças é potencializado, permitindo que elas alcancem seu pleno potencial escolar.

*Com informações da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF)