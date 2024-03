Projeto de extensão sobre teoria musical abre inscrições na segunda (1º/4)

Estudantes da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) e jovens acima de 15 anos com alguma vivência musical – tocando ou cantando, mas que nunca estudaram formalmente música – podem participar do projeto de extensão Introdução à Teoria Musical. A atividade, que também é aberta à comunidade local, terá três turmas e será desenvolvida no Campus Norte da UnDF e no Centro de Ensino Especial 01 do Gama (CEE 01). As inscrições ficarão abertas até 5 de abril.

Músicos já com alguma vivência musical, muito por conta da estrutura da universidade, o curso oferecerá uma introdução abrangente à teoria musical, mas partindo da prática e do cotidiano do aluno, abordando conceitos como notas, escalas, acordes, características do som, harmonia, melodia e ritmo, além de introduzir o aluno à leitura e compreensão de cifras e partitura musical”, detalha o professor Welder Rodrigues, líder da equipe executora da iniciativa.

Cronograma

Aulas no Campus Norte da UnDF

– Segundas-feiras, às 13h – Prof. Lurian Lima

– Terças-feiras, às 19h – Prof. Welder Rodrigues

– Endereço: Centro de Atividades 2 – Lago Norte

Aulas no CEE 01 Gama

– Quintas-feiras, às 19h – Prof. Welder Rodrigues

– Endereço: Quadra EQ 55/56, Área Especial 2, Setor Central Gama

Requisitos

– Ser maior de 15 anos para as turmas do noturno

– Ter alguma vivência musical, ou por canto ou instrumentos

– Turmas limitadas aos primeiros 15 inscritos

Serviço

Projeto de extensão Introdução à Teoria Musical

– Aulas sempre às segundas-feiras, às 13h, e terças-feiras, às 19h, no Campus Norte

– Aulas às quintas-feiras, às 19h, no CEE 01 Gama

– Início das aulas: segunda-feira (1º/4)

– Inscrições até 5/4, neste link.

Com informações da Agência Brasília