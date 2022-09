Projeto de capoeira promove inclusão social em Samambaia

As aulas de capoeira do projeto “Capoeira e Inclusão Social – Educando com Arte” atende crianças, adolescentes e adultos e pessoas com deficiência (PcD) disseminando as tradições, musicalidade, dança, arte e percussão

Educadores sociais de Samambaia promovem educação cidadã por meio da prática de capoeira. As oficinas de capoeira são promovidas pelos grandes mestres de Capoeira de Samambaia, Willian Marciel, Wesley Katita e Alisson Aparecido com fomento do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC-DF).

Os instrutores do projeto têm formação em Educação Física e são praticantes dessa arte há algumas décadas. As oficinas envolvem mais de 60 participantes entre crianças, adolescentes, adultos e pessoas com deficiência. O diferencial da proposta das aulas de capoeira é trabalhar com a individualidade de cada um, respeitando cada limitação.

Os encontros ocorrem semanalmente no Complexo Cultural de Samambaia. “Os participantes têm a oportunidade de conhecer a prática da capoeira, os conceitos de autoconhecimento, controle total do próprio corpo, consciência desportiva, trabalho em equipe, respeito ao próximo e acima de tudo a inclusão social, ” declara o mestre Willian Marciel.

“O trabalho com as crianças, adolescentes, adultos e o público especial resgata e transforma vidas sob a ótica do esporte e da arte. Levando às crianças, adolescentes e adultos de Samambaia uma formação cidadã através da prática da capoeira”, afirma mestre Alisson Aparecido.