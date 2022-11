Projeto cultural contou com R$ 3,6 milhões e levou cursos a 30 RAs

O curso será realizado a partir deste sábado (5) com cinco disciplinas, cada uma com duração de quatro horas

O projeto Cultura nas Cidades encerra suas atividades de 2022 com a realização do curso de gestão cultural, que vai desta sexta-feira (4) até o dia 10. A região administrativa (RA) atendida é o Guará, última das 30 RAs a receber a iniciativa. O Cultura nas Cidades capacitou 600 pessoas, em nove meses, nos três eixos do programa.

O primeiro deles consiste na oferta de cursos de gestão e capacitação cultural; o segundo, na prestação de serviços de orientação para empresas e pessoas que já atuam no setor. Já o terceiro compreende a execução de um evento cultural com duração de três dias. O projeto, com custo de R$ 3,6 milhões, é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) e do Instituto Social e Cultural do DF (InCS-DF).

O curso será realizado a partir deste sábado (5) com cinco disciplinas, cada uma com duração de quatro horas. As aulas serão ministradas nos períodos vespertino (14h às 18h) e noturno (19h às 23h). Nesta sexta-feira (4) não haverá aulas, apenas atendimento ao público, para confirmar as inscrições.

A subsecretária de Difusão e Diversidade Cultural, Sol Montes, disse que o projeto foi criado ao ser observada a necessidade de levar cultura às diversas regiões do Distrito Federal. “A iniciativa atende uma parte da população que quer saber um pouco mais sobre cultura, ao fazedor de cultura ou quem vive de cultura e, finalmente, aos gestores, que são o elo entre a sociedade e o fazedor de cultura”, explicou. “Esse projeto foi a resposta para a demanda da sociedade”.

Os cursos foram divididos de forma diferente entre as 30 RAs. As de menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) receberam o curso completo, quanto as de maior IDH apenas fizeram a parte de eventos. Das 33 regiões RAs, o projeto Cultura nas Cidades não passou apenas pelo SIA, Lago Sul e Lago Norte.

Novidades em 2023

O projeto deverá ser reeditado em 2023, segundo Sol Montes, com novidades. “Embora neste ano tenhamos feito busca ativa para que as pessoas participassem, não atingimos o número esperado de pessoas. Vamos aprimorar o atendimento”, afirmou a gestora.

Outra inovação anunciada pela subsecretária de Difusão e Diversidade Cultural é que serão oferecidos cursos de aprimoramento para aqueles que passaram pelas primeiras capacitações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília