Projeto Castra-DF vai oferecer 1.500 vagas para cirurgias gratuitas no Sol Nascente

O Projeto Castra-DF, da Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema-DF), realizará o cadastramento de cães e gatos para castração gratuita, nos dias 13 e 14 de abril, no estacionamento da Paróquia Santa Clara de Assis (SHSN, Trecho II, Chácara 105), na Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol, das 8h às 14h ou até acabar as vagas. Serão 1.500 vagas, 750 em cada dia. As senhas serão entregues por ordem de chegada.

Esta é a quarta campanha do Projeto Castra-DF. A primeira ocorreu em Planaltina, em novembro de 2023, e atendeu a mais de 600 animais. A segunda foi realizada no Paranoá, em janeiro, onde foram disponibilizadas mil vagas. A terceira cidade contemplada foi a Estrutural, em março deste ano, com 1.500 vagas. Para o secretário do Meio Ambiente, Gutemberg Gomes, o projeto não apenas torna acessível a intervenção veterinária, mas também cria oportunidades para a população. “Além do procedimento de castração, a Castra-DF também oferece capacitação profissional aos tutores, disponibilizando cursos voltados à área pet para a população”, comenta.

O tutor interessado deve apresentar documento oficial com foto e ter 18 anos ou mais, sendo que não é necessário levar o pet até o local. Serão cadastrados dois animais por CPF. O cadastro não garante a participação no projeto. O resultado final com a lista dos contemplados será divulgado até o dia 15 de abril nos sites castradf.com.br e sema.df.gov.br.

As cirurgias ocorrerão entre os dias 15 de abril e 11 de maio, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, na Unidade Móvel de Castração – Castra-DF, que estará localizada no mesmo local do cadastro. Antes do procedimento, os animais selecionados passarão por exames pré-operatórios como hemograma e eletrocardiograma. As testagens são gratuitas e servem para identificar se o cão ou gato está em condições aptas para a castração.

Profissionalização

Além do cuidado com os bichinhos, o projeto Castra-DF também levará capacitação profissional aos tutores. Os cursos são voltados à área pet, com temas como administração e gestão pet, cuidador e passeador, banho e tosa, hospedagem e confeitaria para pets. As inscrições podem ser realizadas por meio do site www.castradf.com.br.

Mais informações

– WhatsApp: (61) 9 9373-8914

– E-mail: [email protected]

– Local de inscrição: Paróquia Santa Clara de Assis (SHSN Trecho II Chácara 105), na Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol, nos próximos sábado (13) e domingo (14), das 8h às 14h ou até acabar as vagas.

*Com informações da Sema-DF

Agência Brasília