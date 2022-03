Projeto Capacitar promove 380 vagas para desempregados no Sol Nascente

Os cursos de qualificação profissional são: Auxiliar de Escritório (70 vagas), Elétrica Residencial e Predial (60 vagas); Alongamento de Unhas (60 vagas); Cabeleireira (60 vagas); Extensão de Cílios (60 vagas); Informática Básica (70 vagas)

O Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal, abriu vagas destinadas aos cursos de qualificação profissional do Projeto “Capacitar” – Sol Nascente, nesta segunda-feira (29).

São 380 vagas na Região Administrativa do Sol Nascente, sendo 190 no período matutino e 190 no período vespertino. Cem vagas ficam para cadastro reserva, destinadas a participação de curso de qualificação profissional de: Auxiliar de Escritório (70 vagas), Elétrica Residencial e Predial (60 vagas); Alongamento de Unhas (60 vagas); Cabeleireira (60 vagas); Extensão de Cílios (60 vagas); Informática Básica (70 vagas).

As inscrições estão abertas até sexta-feira (1º). Serão ofertados, aos qualificandos, cursos de qualificação profissional com duração total de 80 horas, distribuídas em 60 horas de aulas práticas e 20 horas de aula teóricas, ministrados pela Instituto Cultural Menino de Ceilândia – ICMC.

Serão exigidos que os participantes sejam pessoa física, brasileira nata ou naturalizada, ou estrangeira em situação regular no país; desempregada em busca de nova qualificação e/ou requalificação; Ser maior de 16 (dezesseis) anos; e comprovar residência na Região Administrativa do Sol Nascente.

As inscrições serão abertas de forma eletrônica no portal da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal – SETRAB (www.trabalho.df.gov.br), por meio do preenchimento de formulário eletrônico.