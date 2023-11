Projeto capacita mulheres para condução de transporte escolar

Elaborado pela Diretoria de Educação de Trânsito do Detran, curso promove a inserção feminina no mercado de trabalho

Se você é do sexo feminino e gostaria de trabalhar ao volante de uma van levando e buscando crianças na escola, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) tem uma boa oportunidade: o curso de Condutor de Transporte Escolar para Mulheres, com 20 vagas disponíveis.

A capacitação, que faz parte do projeto Mulheres que Dirigem Vão Mais Longe, vai do dia 20 deste mês a 5 de dezembro, com carga horária total de 50 horas. As candidatas devem ter mais de 21 anos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ativa na categoria D.

O curso é gratuito, e as inscrições podem ser feitas na própria Diretoria de Educação de Trânsito (Direduc), do Detran, na SEPS 706/906. É lá que serão ministradas as aulas presenciais.

O projeto Mulheres que Dirigem Vão Mais Longe tem como objetivo capacitar mulheres para cursos especializados de trânsito. Inédita no Detran, a iniciativa teve início em outubro, com a primeira aula do curso de Condutores de Veículos de Emergência. Já a turma do curso Mecânica para Mulheres, cujas inscrições já se encerraram, começam as aulas no dia 20.

Com informações da Agência Brasília