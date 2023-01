Projeto Administração na Feira atende demandas da população no Cruzeiro

Encontros ocorrem às terças, quintas e no segundo sábado de cada mês na feira permanente da região administrativa

Lugar de gente. Sotaques, cheiro de tempero e queijo no ar, com banquinhas de frutas e roupas, e frequentadores de várias regiões do país. A Feira Permanente do Cruzeiro é a cara do Distrito Federal. Nesse local, a administração regional da cidade convida feirantes e consumidores para um atendimento presencial a quem precisa passar as suas demandas da cidade.

O projeto Administração na Feira é realizado às terças e quintas, e no segundo sábado de cada mês. Durante o atendimento, moradores e feirantes podem registrar suas reclamações, sugestões e elogios diretamente com um servidor da administração.

“Essa ideia surgiu após algumas visitas que a gente fez no local, assim que assumimos a gestão aqui no Cruzeiro. As primeiras experiências, assim que começamos esses atendimentos, já foram muito produtivas”, conta Gustavo Aires, administrador da região. Ele diz que as solicitações vão além das bancas dali, tendo recebido demandas em relação às manutenções diárias da cidade, como poda de árvores.

Na feira há 27 anos, a costureira Gilma Aguiar conta sobre esse atendimento mais direto com o governo. “Já vimos que a administração tem interesse na nossa causa, com a presença e a escuta dela. A forma de lidar com as pessoas, com educação e carinho, é um diferencial importante”.

Com informações da Agência Brasília