Programa Turismo em Ação leva serviços à região de Brazlândia

Criada pela Setur-DF, ação inédita e itinerante vai promover capacitação, encontros com lideranças locais e estimular a cadeia produtiva do setor

O programa Turismo em Ação, idealizado pela Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF), estará em Brazlândia, nesta terça-feira (13), para estruturar iniciativas de estímulo ao turismo local, como o rural e religioso, além de garantir mais condições de comercialização aos 290 artesãos da região administrativa credenciados à pasta.

Reconhecido polo de festas tradicionais como a do Divino, do Morango, Goiaba e a Via Sacra, a cidade é destino imperdível de visitantes em busca de opções perto de casa e longe da rotina, em meio a belezas naturais estonteantes.

Lançado no último dia 6, em Planaltina, essa será a segunda edição do Turismo em Ação. A visita da Setur-DF em Brazlândia irá promover iniciativas de qualificações ao segmento e encontros com lideranças das cidades para alavancar a cadeia turística da região.

“Brazlândia é uma cidade linda, criada em 1933, repleta de encantos e atrativos, que a Secretaria de Turismo vem mapeando, desde o início da nossa gestão”, assinala a secretária de Turismo, Vanessa Mendonça. “É lugar de turismo rural, de aventura, ecoturismo e excelente gastronomia, com seus pratos típicos, como a galinha caipira no fogão a lenha”, complementa.

Ela também destaca que Brazlândia se fortalece no artesanato. “Em agosto de 2019, por exemplo, a nossa secretaria esteve na cidade para a entrega de 52 Carteiras Nacionais do Artesão”, pontua.

Aponta que a cidade é lugar de turismo religioso, numa referência ao Santuário Arquidiocesano Menino Jesus, segundo maior templo católico do Brasil, que já se encontra em Rota da Paz, criada também pela Setur para mostrar os templos de Brasília nestes tempos de pandemia e que está disponível no site da pasta e no Google Earth.

Casa do Turismo e visitas

Em razão de tantos atrativos, a secretária anunciou que a região administrativa vai ganhar a Casa do Turismo. “É para facilitar ainda mais a conexão entre os visitantes e essa cidade imperdível da nossa querida capital. E, juntos, por meio de um trabalho integrado, vamos impulsionar ainda mais essa cadeia turística, trazendo mais desenvolvimento local, emprego e renda”, afirma.

Ao longo desta terça-feira, a Setur-DF realizará visitas técnicas a pontos turísticos e a propriedades que fazem do turismo rural alternativa econômica e de desenvolvimento social, como o Recanto Jequitibá e o Sítio Serra Dourada.

A proposta é continuar impulsionando o segmento turístico no DF. Levantamento divulgado pelo Sindicato do Turismo Rural e Ecológico do DF e Entorno (Ruraltur) aponta que o turismo rural já teve aumento de 50% nos últimos meses na capital e a expectativa é de um crescimento ainda maior em 2021, uma vez que a procura por esse tipo de turismo, envolvendo o contato com a natureza, saúde e bem-estar é uma demanda global.

Entre as iniciativas levadas pelo Turismo em Ação para fomentar o setor na região, a população local terá a oportunidade ainda de conhecer mais sobre como ter acesso a importantes serviços de fomento, como os benefícios do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), linha de crédito histórica junto ao Banco de Brasília (BRB), instituição financeira responsável por operar o repasse de R$ 521 milhões feito pelo Ministério do Turismo, com o objetivo de injetar dinheiro em empreendimentos do setor.

Cadastur

Também será apresentado o Sistema de Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no turismo, o Cadastur. A inscrição garante diversas vantagens e oportunidades de negócios aos seus cadastrados, a exemplo de incentivo para participar de programas e projetos do governo federal, programas de qualificação promovidos e apoiados pelo Ministério do Turismo, além de apoio em eventos, feiras e ações.

Carteira Nacional do Artesão

Também serão cumpridas agendas públicas na administração regional, onde serão entregues primeiras vias e renovações da Carteira Nacional do Artesão aos profissionais da localidade. O documento habilita o artesão legalmente em todo o Brasil e oferece ainda a possibilidade de participação em eventos locais, nacionais e internacionais.

“Estamos indo até os nossos artesãos para oferecer esta importante ferramenta de trabalho. Entre 2019 e 2020, emitimos 1.466 novas carteiras e renovamos 725 em todo o DF, mas queremos muito mais em 2021”, destaca a secretária Vanessa.

Conselho Regional do Turismo Sustentável

A criação do Conselho Regional do Turismo Sustentável da Região Administrativa de Brazlândia também está na pauta na segunda edição do Turismo em Ação. O Conselho, quando instituído por decreto, terá papel de desenvolver ações de conscientização turística e ambiental, contribuir para a formação e capacitação de profissionais que atuam no setor turístico, bem como intervir para captação de investimentos.

“A criação do Conselho Regional de Turismo é de suma importância fazendo a integração entre o poder público e a sociedade civil na busca de soluções e estratégias para o desenvolvimento sustentável do turismo em Brazlândia. É também essencial para a preservação do nosso meio ambiente e um forte gerador de emprego e renda”, afirma o administrador regional de Brazlândia, coronel Jesiel Costa Rosa.

Orla do Lago Veredinha

Mais uma medida para alavancar o turismo na região em breve será entregue à comunidade: a Casa do Turismo de Brazlândia. Localizado na Orla do Lago Veredinha, verdadeiro cartão postal da cidade e ponto de lazer, espaço abrigará o Centro de Atendimento ao Turista (CAT), com atendimento ao público todos os dias da semana, inclusive feriados e finais de semana, das 9h às 18h.

“Uma entrega que só confirma o compromisso da nossa gestão de estruturar atrativos e oferecer acolhimento de excelência a todos os nossos visitantes. Os centros de atendimento ao turista têm o relevante papel de orientar e informar para que o turista tenha uma boa impressão do destino logo na sua chegada”, explica a secretária de Turismo.

A conquista para a região também é comemorada pelo deputado Iolando, liderança política local e autor de emenda parlamentar destinada à execução do projeto.

“Estou muito feliz com a dedicação e empenho de todas as equipes da Secretaria de Turismo, em especial com a secretária Vanessa Mendonça, por esse olhar carinhoso com a nossa cidade. Devemos garantir a todos o pleno exercício dos direitos religiosos e culturais, apoiando e incentivando a valorização e a difusão dessas manifestações. E o Turismo em Ação contribui para o resgate da riqueza histórica das regiões”, conclui o parlamentar.

As informações são da Agência Brasília