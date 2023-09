Programa Saúde na Escola incentiva a vida saudável para alunos da rede pública

No Cruzeiro, oficina sobre bons hábitos alimentares foi a primeira de uma série que ocorrerá em setembro. Em 2023, a Secretaria de Saúde do DF pretende alcançar 294.642 estudantes

“Quem gosta de uva?”. Essa é a primeira pergunta do chef de cozinha Lucas Capuzio para o grupo de crianças do Centro de Ensino Fundamental 1 do Cruzeiro, em uma aula diferente do usual. Na oficina, a primeira de uma série que ocorrerá durante todo o mês de setembro, por meio do Programa Saúde na Escola, o foco é conscientizar as crianças e ensiná-las a melhorar os hábitos alimentares.

Na primeira semana, as crianças aprenderam, de forma lúdica, a preparar uma salada de frutas, sob a orientação do chef e com o auxílio dos professores. A abordagem abrangente do tema alimentação saudável combina o ensino teórico do plano curricular com a prática.

“O objetivo é a mudança de hábitos. Com a industrialização e os alimentos muito açucarados, há crianças que preferem desembrulhar do que descascar. O intuito é que elas tenham contato com vários sabores, porque, infelizmente, tem criança que nem conhece alguns tipos de frutos”, explica a enfermeira e coordenadora da ação, Simone Lacerda.

Ao explorar o aspecto lúdico, a atividade propõe um aprendizado divertido, aproximando as crianças dos alimentos saudáveis. A ação de conscientização ocorre por meio de parceria da equipe multidisciplinar da Unidade Básica de Saúde (UBS) 2 do Cruzeiro com o Instituto Compartilhar.

Chef de cozinha com uma década de experiência e membro do instituto parceiro, Lucas Capuzes ressalta a importância de ensinar as crianças a prepararem alimentos de forma saudável. “Essa abordagem contribui para que compreendam que todos podem fazer refeições nutritivas.”

Para a vice-diretora da escola, Fátima Mendonça, a integração é um dos benefícios da iniciativa para os estudantes. “É de suma importância essa participação, porque a Saúde e a Educação estão ligadas. Sempre que precisamos de algum apoio, a UBS está disponível”, ressalta.

A ação no Cruzeiro Velho é apenas uma das diversas iniciativas realizadas na região. Recentemente, por exemplo, a UBS do local distribuiu kits bucais para cerca de 400 crianças. Além disso, há campanhas de vacinação nas escolas.

Programa Saúde na Escola

O Programa Saúde na Escola (PSE) tem abrangência nacional e está em todo o DF. Instituído pelo Decreto 6.286/2007, é uma colaboração interdisciplinar, com o objetivo de promover a saúde e a educação integral dos estudantes, ao mesmo tempo em que aborda as vulnerabilidades e melhora o acesso aos serviços de saúde.

As atividades incluem a avaliação das condições de saúde dos estudantes, a promoção de ações preventivas, a educação permanente e a capacitação de profissionais da saúde e da educação, o monitoramento e a avaliação do programa.

Em 2022, o Programa Saúde na Escola atendeu 198.602 estudantes de 365 escolas no DF e realizou 1.353 ações, com a participação de 120 UBSs. Para o período 2023/2024, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) planeja alcançar 294.642 estudantes.