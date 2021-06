Programa reforça ações voltadas à saúde feminina

Parceria das secretarias da Mulher e da Saúde busca fortalecer estratégias de cuidados e de acesso aos serviços de saúde para mulheres do DF

A Secretaria da Mulher (SM) e a Secretaria de Saúde (SES) assinaram, nesta segunda-feira (14), a portaria conjunta que instituiu o Programa Cuide-se!, totalmente dedicado à causa feminina. O projeto propõe a institucionalização de ações integradas e direcionadas para garantir que todas as mulheres do Distrito Federal tenham acesso aos serviços de prevenção e ao atendimento especializado, mais eficiente e humanizado, na rede pública de saúde.

“Vamos começar com ações itinerantes, fortalecendo os serviços oferecidos pela rede pública de saúde, estabelecendo fluxos de atendimento nas unidades básicas de saúde [UBSs] e o caminho para que essa mulher chegue aos serviços especializados. Em breve, vamos anunciar parcerias com entidades não governamentais e parcerias privadas que vão fortalecer a promoção da saúde das mulheres do DF”, explicou a secretária da Mulher, Ericka Filipelli.

A iniciativa estabelece estratégias de cuidados voltados à saúde integral da mulher, o que implica atenção voltada aos âmbitos físico e mental. Além disso, o Cuide-se! prevê a ampliação do acesso aos serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde das mulheres em todas as etapas da vida.

“Esta portaria conjunta vai fortalecer a linha de cuidados da saúde da mulher, que começará com o atendimento na unidade básica de saúde, com atendimento ginecológico, pré-natal e exames ginecológicos, oferecidos por equipe multidisciplinar”, complementa a secretária adjunta de Assistência à Saúde, Raquel Beviláqua. “É uma parceria que só tem a engrandecer o serviço prestado à mulher.”

Cuidado e prevenção

O nome do programa é também um apelo para que as mulheres, literalmente, se cuidem. Para tanto, o acordo entre as pastas prevê o fortalecimento da linha de cuidado da mulher, que orienta a usuária sobre como e onde ser atendida para garantir a plenitude da sua saúde física e mental.

Assim, pelo Cuide-se!, ficam estabelecidos os fluxos para incentivar as mulheres a buscarem os serviços de prevenção, vacinação, acompanhamento multiprofissional e atendimento pré e pós-parto, entre outros, nas UBSs mais próximas de suas casas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esta é a porta de entrada para a rede de assistência à saúde; e, caso haja necessidade, elas serão encaminhadas a ambulatórios específicos, como o Centro Especializado de Saúde da Mulher (Cesmu), e aos atendimentos hospitalares de alta e média complexidade, além das emergências.

Haverá palestras, atendimentos preventivos e exames em ações itinerantes feitos na Unidade Móvel da Secretaria da Mulher, com parceiros governamentais e não governamentais, garantindo o direito da promoção da saúde também às mulheres que moram em regiões mais afastadas do Entorno e também na área rural.

Ações planejadas

“Vamos trabalhar a abordagem da saúde da mulher no âmbito das políticas públicas com o planejamento de um conjunto de ações, norteadas pela perspectiva de gênero, de raça e de etnia, para alcançar todos os aspectos de saúde da mulher e suas especificidades”, reforça a subsecretária de Promoção das Mulheres, Fernanda Falcomer. “Também vamos considerar aspectos que englobam as questões psicológicas, sociais, biológicas, sexuais, ambientais e culturais.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de Ericka Filippelli, Raquel Beviláqua e Fernanda Falcomer, participaram da cerimônia de assinatura do programa o diretor regional do Sesc-DF, Moisés Brandão; a gerente do Centro Especializado de Saúde da Mulher (Clínica da Mulher), Séfora Hamada; a presidente do Instituto Arquirealiza, Arquilene Mota, e representantes da diretoria da Liga Acadêmica de Saúde da Mulher do DF.