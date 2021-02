Programa recupera 10 km de estrada em Planaltina

Equipe do Polo Norte compactou a terra para evitar o surgimento de buracos e erosões no Núcleo Rural Sítios Agrovale. Região abriga 200 mil moradores

A iniciativa governamental, GDF Presente, realizou a recuperação de dez quilômetros de estrada do Núcleo Rural Sítios Agrovale, em Planaltina. O espaço está passando pelo procedimento de patrolamento.

A equipe do Polo Norte fez a compactação de terra para evitar o surgimento de buracos e erosões no local. A região apresenta zonas de produção de hortaliças e frutas e abriga cerca de 200 mil moradores.

Oito operários, uma patrol, uma retroescavadeira e uma van trabalham para finalizar os serviços. Também são utilizados quatro caminhões com 96 toneladas de resíduos de construção civil. O material é fabricado com entulho triturado pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU) na Unidade de Recolhimento de Entulhos (URE).

Após a produção, caminhões da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) fazem o transporte da Estrutural – onde fica a URE – para Planaltina. De lá, veículos do Polo Leste e da administração regional levam o material até o Núcleo Rural Sítios Agrovale. Foram duas viagens por dia.

“A região é distante (cerca de 50 quilômetros do Plano Piloto), por isso leva um tempo para que os trabalhos sejam concluídos”, explica o coordenador do Polo Norte, Ronaldo Alves. “Com esse material, além de fazer ajustes necessários na estrada, também reciclamos o entulho descartado”, comenta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Adriano Siqueira, 46 anos, é morador da região há dez anos, e lembra que buracos e erosões eram constantes na pista. “Com a presença constante deste governo, a locomoção de pessoas, carros e ônibus melhorou muito. Às vezes, o transporte escolar não conseguia buscar as crianças para levar à escola e agora não terão mais esse problema”, comemora o policial militar.

O administrador de Planaltina, Célio Rodrigues, ressalta que a cidade tem muitas áreas ainda não pavimentadas, que precisam de cuidado constante. “O GDF Presente vem para auxiliar a atender essa e tantas outras demandas. Esse trabalho tem sido feito em várias localidades e, neste mês, conseguimos atender essa solicitação da comunidade”, destaca.

Outras ações

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na mesma região rural, 29 saídas de redes de águas pluviais foram limpas e 11 lombadas foram construídas. O objetivo é desviar o fluxo de água no período chuvoso, evitando alagamentos, por exemplo. Também foram retirados inservíveis e lixo verde.

As folhas de uma árvore que estavam em cima de uma rede de energia, no Setor Buritis III, foram podadas. O Polo Leste contou com o apoio da Companhia Energética de Brasília (CEB) para realizar a ação e retirar os galhos que estavam entrelaçados aos fios, comprometendo a distribuição de energia no local.

As informações são da Agência Brasília