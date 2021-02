Programa qualifica 4 mil jovens para disputar o mercado

Programa Partiu Futuro, da Secretaria de Trabalho, já tem 60 ex-alunos encaminhados para um emprego

Após dois anos de uma busca incansável por emprego, Júlia Andrade Nunes, 25 anos, formada em Direito, resolveu mudar de ares. Por meio de um curso de qualificação profissional, oferecido pelo Governo do Distrito Federal (GDF), voltou aos estudos e conseguiu o título de assistente administrativo. Depois, veio a tão sonhada vaga no mercado de trabalho.

A história de Júlia é inspiração para mais de 4 mil jovens, de 15 a 29 anos, que participaram do programa Partiu Futuro e se formaram em sete cursos de qualificação profissional, oferecidos pela Secretaria de Trabalho. Na manhã desta terça-feira (23), no Palácio do Buriti, solenidade simbólica reuniu alguns deles para a entrega do certificado de conclusão do curso.

“São quatro mil jovens que se tornam protagonistas das suas próprias vidas, com oportunidade de mudar a vida, ainda, de quatro mil famílias. Isso é muito gratificante”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Social e primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha. O projeto, que teve início em sua pasta, contou, no último período de inscrição, com mais de 12 mil interessados. “Governo não gera renda, não gera dinheiro. O que gera renda para a nossa cidade é o trabalho, a mão de obra qualificada”, frisou Mayara.

Dos 10,6 mil inscritos nos 13 tipos de cursos diferentes oferecidos pelo Partiu Futuro, 4.247 já estão formados. Sessenta deles, já foram encaminhados para o mercado de trabalho, assim como Júlia. Vinte já estão com contratos assinados, trabalhando. “Encontrar pessoas capacitadas é muito importante para uma empresa. Evitamos perda de tempo para ensinar o serviço, perda de dinheiro com contratações incertas e ainda ganhamos com pessoas que chegam com ideias novas para a empresa. É muito valoroso”, explica o empresário Ricardo Ribas, dono de uma autoescola com mais de 30 anos no mercado de Brasília, e contratante da Júlia.

Para o secretário de Trabalho, Thales Mendes, a falta de profissionais qualificados é, muitas vezes, o maior motivo para o desemprego na capital. “Muitas vezes não conseguimos preencher as vagas que estão disponíveis”, destacou. Ele ressaltou que a qualificação profissional é o caminho para a recolocação das pessoas no mercado de trabalho.

Os cursos tiveram início em novembro de 2020 e carga horária de 200 horas. Ao final do curso todas as 101 turmas realizaram uma apresentação dos trabalhos de conclusão. “Achei maravilhoso. O curso me proporcionou conhecimento não apenas teórico, mas, também, prático e hoje me sinto muito preparada para encarar meu novo desafio”, contou Júlia, já como contratada da autoescola logo após receber seu certificado.

O vice-governador Paco Britto, que presidiu a solenidade de entrega dos diplomas, lembrou que, mesmo durante a pandemia, o GDF não parou e que, além da preocupação com a saúde do cidadão, se mostrou atento às necessidades da capital em relação à economia e desenvolvimento. “O governador Ibaneis Rocha tem sabido conduzir a cidade e a equipe do governo da melhor forma neste momento e isso mostra o cuidado que ele tem com a população do DF”, disse.

Cursos ofertados:

Aplicativos Móveis para Android

Assistente Administrativo

Atendente de Consultório Médico e Dentário

Auxiliar de Contabilidade

Maquiagem e Designer de Sobrancelha

Mecânica de Automóveis

Web Designer



Unidades:



Asa Norte

Asa Sul

Gama

Sobradinho

Taguatinga

Benefícios:

Material didático (duas camisetas, caderno, caneta, apostila de módulo geral e especifico), passe estudantil e lanche, além disso é disponibilizado todo o material prático, como: laboratório com computadores e notebooks, maquiagens, ferramentas para aula de mecânica e carro.

Foram realizados aos sábados workshops com temas referentes ao atual formato do mercado de trabalho.

Aulas interativas, dinâmicas e visitas técnicas.

