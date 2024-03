Programa Quadra Lixo Zero terá projeto-piloto no CLS 404/405

A primeira quadra comercial lixo zero chegará em breve ao Distrito Federal. Uma reunião entre representantes do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) foi realizada nesta terça-feira (19), com comerciantes da CLS 404/405, conhecida como Rua dos Restaurantes, para apresentar o Programa Quadra Lixo Zero.

Os objetivos do programa são aprimorar a gestão de resíduos da quadra e, potencialmente, criar a primeira quadra comercial lixo zero do Distrito Federal. Para atingir a meta, o SLU vai instalar seis papa-lixos na quadra. Quatro deles receberão apenas materiais recicláveis e dois serão locais de acondicionamento de rejeitos, aqueles materiais que não podem ser aproveitados pela reciclagem. O SLU fará, diariamente, a coleta dos resíduos acondicionados nos papa-lixos.

Os resíduos orgânicos, como restos de comida, serão coletados por empresas de compostagem parceiras. Uma das razões do encontro foi esclarecer dúvidas dos empresários e donos de restaurantes. “Houve uma ótima adesão dos comerciantes da quadra. É um programa piloto que o SLU está desenvolvendo e a ideia é que os resíduos dessa quadra não sejam mais encaminhados para o aterro sanitário”, explicou o diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira.

Com a instalação dos papa-lixos, que são contêineres semienterrados, busca-se, também, reduzir o acúmulo de lixo em caçambas e contêineres abertos, promovendo a limpeza e diminuindo o surgimento de doenças e vetores animais. Para Marcos Baby, proprietário do restaurante Boali, o diálogo entre comerciantes e governo é essencial. “A gente não é inimigo do órgão público, somos parceiros. Aqui na quadra, temos um comércio farto, com muitos restaurantes, e queremos, cada vez mais, destinar nosso lixo da forma correta para nos tornarmos modelo para o DF. Estamos juntos nesse programa que visa ajudar o planeta e todos nós”, destacou.

Os recursos para a execução do programa Quadra Lixo Zero serão advindos de emenda parlamentar. Também estão previstas ações de capacitação e sensibilização dos funcionários e clientes dos restaurantes e lojas da CLS 404/405. O programa está em fase final de trâmites internos e deve ser implementado até o fim de abril.

*Com informações da Agência Brasília