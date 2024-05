Programa Mulher nas Cidades chega ao Arapoanga

Entre os dias 6 e 10 de maio, o programa Mulher nas Cidades levará seus serviços básicos essenciais integrados nas áreas de promoção de saúde, desenvolvimento social, econômico e trabalho, justiça, educação, cultura e economia criativa, qualidade de vida, bem-estar e cidadania ao Arapoanga de maneira gratuita.

Para ter acesso, as interessadas devem efetivar a inscrição neste link ou diretamente na Administração Regional do Arapoanga, das 8h às 18h. O programa inclui atividades educacionais para empoderar as mulheres da comunidade. Além dos cursos profissionalizantes e palestras, estão disponíveis serviços jurídicos. A iniciativa também visa combater a violência contra a mulher, oferecendo apoio àquelas que enfrentam situações de vulnerabilidade.

A iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria da Mulher (SMDF) em parceria com a associação Amigos do Futuro, tem a expectativa de realizar cerca de 5 mil atendimentos no local.

“O programa Mulher nas Cidades nasceu do desejo da SMDF de dar oportunidade igualitária e qualidade de vida para as mulheres do DF. E quando dizemos qualidade de vida é em todas as esferas da vida. Divididos em sete eixos, os serviços vão ajudar na retomada do empoderamento e na jornada pela dignidade e espaço dentro da sociedade”, comenta a secretária da Mulher, Giselle Ferreira.

Ao todo serão 12 regiões do DF a receberem o Programa Mulher nas Cidades. Desde fevereiro, a ação já foi realizada em Santa Maria, Estrutural, Paranoá, Itapoã, Ceilândia, Samambaia e Guará.

Programa Mulher nas Cidades

Arapoanga

→ Endereço: Loteamento Portal do Amanhecer, Vila Nossa Sra. de Fátima, ao lado da administração regional

→ Período: 6 a 10 de maio, das 8h às 18h

Próximas cidades:

Planaltina

→ Data: de 13 a 17 de maio

→ Endereço: Setor Administrativo, Avenida Uberdan, ao lado da administração regional

Sobradinho II

→ Data: de 20 a 24 de maio

→ Endereço: AR 9, ao lado da administração regional

Brazlândia

→ Data: de 3 a 7 de junho

→ Endereço: Setor Tradicional Quadra 16, ao lado da administração regional

São Sebastião

→ Data: de 24 a 28 de junho

→ Endereço: Quadra 101, Conjunto 8, ao lado da administração regional

As informações são da Agência Brasília