Programa Mão na Massa já capacitou mais de 60 reeducandos no DF

Com a intenção de capacitar reeducandos em todo o Distrito Federal, o programa Mão na Massa, criado em abril deste ano, vem cumprindo a promessa e já formou mais de 60 jovens. Criado pela Novacap, o projeto ensina serviços básicos para quem precisa sair de casa, tanto de carro quanto de ônibus: a manutenção do asfalto das 33 regiões administrativas do DF. Pelo menos 11 cidades já receberam o projeto.

“A importância desse programa é levar qualidade aos serviços de consertos de buracos”, ressalta a engenheira civil Walquíria Marra Rodrigues, da Novacap, que atua na coordenação do Mão na Massa. “Um trabalho bem-feito tem que ter a durabilidade de um pavimento, e só se tem um bom resultado na execução desse serviço na prática.”

No início deste mês, Sobradinho recebeu as equipes do programa, que atuaram nas proximidades da Quadra 01 da cidade. Além dos reeducandos da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap), instituição vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), participaram da ação dez funcionários da Novacap.

Eficiência

Nesse trabalho, foram utilizados dois caminhões-caçamba e um toco de carroceria, dois bobcats – tratores adaptáveis para fresar, limpar e carregar material – e um rolo compressor. Quase 70 toneladas de massa asfáltica foram usadas durante sete dias de atividade.

Há mais de 50 anos vivendo na cidade, a professora aposentada Iris dos Santos, 60, elogiou o trabalho: “Legal essa oportunidade que o governo tem dado a esses meninos; é uma forma de ajudá-los a se colocarem no mercado”.

O administrador de Sobradinho, Abílio Castro Filho, vê o Mão na Massa como uma parceria eficiente e bem-vinda na qualificação da mão de obra. “Esse programa vem exatamente para qualificar a mão de obra”, afirma.

*Com informações de Lucio Flávio, da Agência Brasília