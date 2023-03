Programa Luz que Protege chega à DF-150 

Trecho de 6,5 km que abrange acesso a Sobradinho II terá iluminação 100% LED; investimento na substituição de lâmpadas convencionais

Mais uma importante via da área norte do DF contará, em breve, com luminárias LED. A novidade faz parte dos trabalhos que a CEB Ipes iniciou, na última semana, na DF-150, abrangendo a pista de acesso a Sobradinho II e diversos condomínios da região.

A substituição das luminárias convencionais por modelos LED é uma iniciativa do programa Luz que Protege, executado pela CEB em parceria com a Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF). De 2019 a 2023, o programa já substituiu 106 mil luminárias convencionais por modelos LED em todas as regiões administrativas do DF, totalizando R$ 60 milhões em investimentos.

Os novos equipamentos serão colocados no trecho de aproximadamente 6 quilômetros entre o Balão do Colorado e o posto Contagem. No total, serão instaladas 398 luminárias LED de 280W, que oferecem um facho de iluminação muito superior ao dos modelos convencionais, além da economia no consumo de energia de até 50%.

“São vias que apresentam fluxo intenso de veículos, em especial caminhões, e esse aumento significativo na luminotécnica certamente contribuirá com a diminuição de acidentes e atropelamentos”, avalia o presidente da CEB, Edison Garcia.

O investimento feito nesse trabalho foi de R$ 399.453,89. Os recursos são originários da Contribuição para Iluminação Pública (CIP).

Com informações da Agência Brasília