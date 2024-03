Programa intensificará desenvolvimento do turismo em RAs

O seminário que dá o pontapé inicial ao projeto será realizado no Sesi Lab, das 17h às 21h30, e conta, além do Sesi, com o apoio da Embratur

O programa Turismo Fora Eixos, uma parceria entre o BRB e o Sebrae-DF, será lançado nesta quarta-feira (06) e investirá no potencial turístico das regiões administrativas como mecanismo de desenvolvimento sociocultural.

O seminário que dá o pontapé inicial ao projeto será realizado no Sesi Lab, das 17h às 21h30, e conta, além do Sesi, com o apoio da Embratur. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas.

O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, ressalta a importância da participação da instituição em iniciativas de apoio ao desenvolvimento do DF. “Para o BRB, cujo DNA é 100% brasiliense, integrar ações como essa é motivo de muito orgulho. Não só porque acreditamos na vocação do DF para o turismo, mas, também, porque entendemos que o desenvolvimento econômico e a geração de renda advindos desse tipo de iniciativa reforçam nosso papel de instituição pública, muito além de um banco tradicional”, afirma.

Empreendedores do segmento de turismo e economia criativa do Distrito Federal podem participar do evento. Além disso, o seminário contará com a presença de parceiros e atores estratégicos empenhados no desenvolvimento do turismo criativo na capital federal. Para se inscrever basta preencher este formulário.

Nathália Hallack, da Gerência de Negócios em Rede do Sebrae no Distrito Federal, destaca que o seminário inaugura uma frente que será importante na atuação da entidade no DF em 2024: a ampliação da discussão sobre o turismo. “Vamos olhar com mais atenção para iniciativas que têm a cultura e a criatividade como elementos centrais. Queremos fomentar um turismo menos convencional, mais diverso, inclusivo e protagonizado por pessoas reais, a partir da relação com seus territórios, suas histórias e memórias”, explica.

O DF conta atualmente com 35 regiões administrativas. Inicialmente, a proposta da coordenação do programa é concentrar esforços no desenvolvimento do turismo nas regiões de Ceilândia, São Sebastião e Planaltina.

Serviço

Seminário de lançamento do Programa Turismo Fora Eixos – Conectando Pessoas e Lugres

Data: Hoje, 6 de março

Horário: 17h às 21h30

Local: Sesi Lab

