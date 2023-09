Programa de financiamento a startups Start BSB está com inscrições abertas

Até o momento, o programa já recebeu 126 submissões, mas a expectativa é que este número seja ainda maior

Seguem abertas até o dia 11 deste mês as inscrições para o Programa Start BSB 2023. Os contemplados receberão o financiamento de cerca de R$ 10 milhões da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) para incentivar novas empresas locais. As inscrições devem ser feitas pelo Sistema de Gestão de Pesquisas da FAPDF (Sigfap).

Até o momento, o programa já recebeu 126 submissões, mas a expectativa é que este número seja ainda maior. Serão 63 startups contempladas com o incentivo, conforme prevê o edital n°11/2023. “Esse investimento é para fomentar o empreendedorismo, a geração de novos negócios, a implementação de ideias inovadoras para resolver problemas reais da sociedade, a geração de emprego e renda e arrecadação de impostos”, afirmou o coordenador de Tecnologia e de Inovação da FAPDF, Gilmar Marques.

No primeiro ano do lançamento do programa, em 2019, o processo seletivo, composto por três etapas, contou com 762 participantes, 702 ideias cadastradas, 428 ideias submetidas à avaliação, 300 aprovados na fase I, 200 propostas encaminhadas para a fase 3 e, ao final, 50 startups recebendo subvenção econômica, totalizando aporte financeiro de R$ 5,6 milhões.

Confira o edital na íntegra no site da FAPDF.

Propostas

O valor das propostas do programa é dividido em duas etapas. A Categoria 1 (ideia ou protótipo em desenvolvimento) inclui itens como ideia, protótipo conceitual e protótipo testado. Nesse caso, a subvenção econômica será de R$ 90 mil e de bolsa, R$ 42 mil, totalizando R$ 132 mil.

Já na Categoria 2 (protótipo finalizado) – que abrange produto, processo e fase de comercialização -, a subvenção econômica será de R$ 170 mil e de bolsa R$ 42 mil em um total de R$ 212 mil.

*Com informações de Thais Miranda, da Agência Brasília