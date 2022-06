Programa de Consultoria Financeira já movimentou mais de R$ 570 milhões

Valor corresponde a concessão de crédito, redirecionamento ou renegociação de dívidas; em três meses, BRB atendeu 19 mil clientes

A segunda edição do Programa de Consultoria Financeira do BRB, lançado em março deste ano, já atendeu mais de 19 mil clientes, de um total de 21 mil selecionados. O objetivo é ajudar a reestrutrar a vida financeira dos clientes pessoas físicas com comprometimento de renda mensal igual ou superior a 55%. Até agora, o programa movimentou R$ 579,4 milhões, entre concessão de crédito, redirecionamento ou renegociação de dívidas.

Entre as propostas de liberações de crédito para pessoas físicas com maior procura pelos atendidos no programa, os destaques foram para o crédito consignado e para as antecipações de salário, restituição de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) e férias. Já entre as propostas de limites aprovadas, as mais procuradas estão relacionadas ao financiamento imobiliário e de habilitação.

“Estamos muito felizes com o sucesso do programa, que, em apenas três meses, já atendeu mais de 19 mil clientes. O BRB trabalha para oferecer aos seus clientes um banco moderno e completo, além de garantir uma experiência personalizada a cada um deles”, afirma o presidente do banco, Paulo Henrique Costa.

As taxas de juros e as condições oferecidas no programa são especiais e estão adequadas a cada grupo de clientes. O atendimento oferecido pelo BRB é totalmente individualizado, mantendo como foco a real necessidade do cliente. Para o BRB Serv, as taxas em vigor são a partir de 1,15% a.m, com prazo de pagamento de até 144 meses. No caso de renegociações, os prazos de pagamento podem chegar a até 240 meses, com taxas de juros a partir de 1,29%. a.m.

Todas as informações sobre o Programa de Consultoria Financeira do BRB podem ser encontradas no hotsite do programa.

Com informações da Agência Brasília