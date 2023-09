Profissionais de saúde participam de capacitação em emergências clínicas

Curso reuniu médicos generalistas e de saúde da família da Região da Leste

Neste sábado (30), profissionais da Região de Saúde Leste participaram do curso Imersão em Emergências Clínicas, no Centro de Treinamento Avançado do Hospital de Base (HB). A capacitação reuniu médicos generalistas e de saúde da família com o objetivo de aperfeiçoar o atendimento de pacientes em cenários de urgências.

O curso abordou o suporte avançado em cardiologia, ressuscitação cardiopulmonar, uso de medicações e gerenciamento de vias aéreas. As atividades teóricas e práticas foram ministradas pelos médicos intensivistas Claiton Saccol e Sidney Sotero e pelo infectologista Paulo Moreno. As atividades tiveram a parceria da equipe de ensino continuado do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IgesDF), que disponibilizou espaço e equipamentos e cedeu um especialista em via aérea e um fisioterapeuta para o treinamento.

“Sabemos que o atendimento a emergências depende da sistematização e de uma equipe multiprofissional”, afirmou Sidney Sotero, que é superintendente da Região de Saúde Leste. “O profissional que recebe a vítima tem que estar apto a prestar o atendimento correto, rápido, coordenado, com as medidas efetivas para restabelecer fluxo, oxigenação, ritmo.”

Atualização constante

Por sua vez, a médica de saúde da família Marina Aparecida Malheiros lembrou a importância de atualizar conhecimentos e fazer o treinamento: “Às vezes ficamos longos períodos sem atender uma emergência cardiológica, e isso desabilita a gente um pouco. Acho que essa capacitação nos dá mais segurança”.

Claiton Saccol reforçou: “Emergência é sempre um treinamento. Quanto mais treina, mais capacitado você está para atender uma situação de urgência. Ou então, quem já sabe lidar, lida de uma maneira mais segura possível”.

A médica de família Thyala Vilarindo também destacou o contexto levantado por Claiton Saccol. “A capacitação nos deixará mais preparados para eventual emergência e mais seguros para encarar o momento”, concluiu.

O curso Imersão em Emergências Clínicas faz parte das ações da Assessoria de Planejamento da Região de Saúde Leste (Asplan) e da Direção do Hospital Regional Leste (Paranoá). “Mais à frente, pretendemos expandir, incluindo enfermeiros e outros profissionais que estão envolvidos nesses procedimentos”, informou o superintendente da Região Leste.

Com informações da Agência Brasília