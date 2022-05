Profissionais da saúde terão direito à meia-entrada em eventos

A medida foi tomada pelos deputados distritais na sessão deliberativa da Câmara Legislativa desta terça-feira (10)

Agora, profissionais da saúde do Distrito Federal terão direito à meia-entrada em eventos. A manobra foi possível garças à uma derrubada do veto do governador do DF Ibaneis Rocha (MDB), ao projeto de lei nº 804/2019, de autoria do deputado Jorge Vianna (PSD).

A norma vale para profissionais do sistema público ou privado e cobre eventos artísticos, culturais, cinematográficos e desportivos. A medida foi tomada pelos deputados distritais na sessão deliberativa da Câmara Legislativa desta terça-feira (10).

Dos 17 parlamentares presentes ao plenário durante a votação, 15 rejeitaram o veto de Ibaneis Rocha. Por sua vez, a deputada Júlia Lucy (União Brasil) votou para manter a decisão do governador e o deputado Leandro Grass (PV) absteve-se.