Professores recebem capacitação para prevenção e enfrentamento ao bullying

A Secretaria de Educação do Distrito Federal promoveu, nessa quarta-feira (10), uma série de atividades para a promoção da cultura de paz nas escolas. Em parceria com o Ministério Público do DF e Territórios, a pasta realizou uma capacitação de prevenção e enfrentamento ao bullying.

Realizado no auditório do Instituto Federal de Brasília (IFB) de Planaltina, o encontro reuniu diversos profissionais da Educação. O público-alvo foram professores, orientadores e coordenadores que lidam diretamente com estudantes e suas famílias. Ao todo, 160 pessoas se inscreveram para participar da ação que é realizada de forma híbrida. O evento contou com a participação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Policiamento Escolar.

Nesta quarta (10), foi realizado o encontro presencial, e outros dois encontros serão realizados de forma online nos dias 17 e 30 de abril. “Nosso objetivo é promover a paz nas escolas. Trabalhando a cultura de paz, trabalhamos também a saúde mental dos nossos estudantes e de toda a comunidade escolar”, comenta Ana Beatriz Goldstein, chefe da Assessoria Especial de Cultura da Paz da Secretaria de Educação do DF.

“O bullying devasta vidas e essas ações da Secretaria da Educação de combate e prevenção à essa prática pode salvar. Precisamos, enquanto Educação, construir um ambiente acolhedor para nossos alunos”, apoia a coordenadora da Regional de Ensino de Planaltina, Raíssa Matos Monteiro.

O intuito da capacitação promovida em parceria com o Ministério Público é desenvolver habilidade de mediação de conflitos e o uso da comunicação não violenta em casos de bullying na escola para que os profissionais tenham ferramentas para identificar, de imediato, casos de violência e fazer intervenções produtivas e benéficas.

“Eu trabalho fazendo atendimentos de apoio pedagógico e psicológico aos nossos alunos e lido, diariamente, com questões de saúde mental deles. Receber esse treinamento será muito importante para que eu possa usar essas ferramentas para ajudá-los a solucionar seus conflitos”, ressalta Evailde Flores Campos, pedagoga da Escola Classe 04 de Sobradinho.

