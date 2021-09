Professores devem voltar imediatamente às salas de aula

A Secretaria de Educação do DF determinou o retorno presencial de professores e orientadores educacionais. A ordem também vale para os que não tomaram a vacina contra a Covid-19

Em circular publicada no último dia 3 e divulgada nesta quarta-feira (8), a Secretaria de Educação do DF determinou o retorno presencial de professores e orientadores educacionais. A ordem também vale para os que não tomaram a vacina contra a Covid-19.

Já a exceção fica apenas para profissionais da educação com comorbidades, que não tenham recebido a 2º dose da vacina e para gestantes, que deverão permanecer no atendimento não presencial até entrar em Licença Maternidade.

O documento pede o retorno imediato dos docentes e profissionais da área. Com isso, o Sindicato dos Professores (Sinpro-DF) demonstrou indignação com a determinação. “A nova orientação do GDF foi feita sem qualquer diálogo com o Sinpro-DF e quebra o acordo que resultou na circular n.º 4/2021 da Secretaria de Educação, publicada no último dia 31 de julho, a partir de negociação feita diretamente com o governador Ibaneis Rocha (MDB)”, diz a nota.

Anteriormente, uma norma dava aos professores o direito de continuar com aulas pelo ensino remoto até que se passassem 15 dias da vacinação da segunda dose dos imunizantes disponíveis no DF.