Professora do DF viraliza ao adquirir todos os ingressos de uma sala de cinema

No dia da ação, os alunos e professoras terão apoio das forças de segurança e também da Secretaria de Educação do DF

Os alunos da professora Cinthia Cortes, que dá aulas para o 1º ano do Ensino Fundamental de uma escola na comunidade Vila Estrutural, terão uma atividade diferente nos próximos dias. Com ajuda de uma ação social, a docente vai levar suas crianças, que têm entre 7 e 8 anos, ao cinema.

A professora viralizou nas redes sociais mostrando os bastidores da retirada de ingressos. O vídeo foi gravado no último domingo (16), e mostrou Cinthia chegando ao caixa do cinema e pedindo 287 entradas para o filme ‘Mario Bros’.

Foram mais de duas horas até que todos os ingressos fossem retirados. No registro, feito no TikTok, já foram quase 900 mil visualizações.

As entradas para o filme foram uma doação de uma empresa de mídia com apoio de um perfil de conteúdo geek. Por isso, nem a escola e nem as famílias tiveram nenhum gasto com as entradas. Se os 287 ingressos fossem comprados, o gasto seria a partir de R$ 4 mil, já que o ingresso mais barato do cinema mostrado custa R$ 15 a meia. Parte dos alunos nunca foi ao cinema.

“A ação já marcou minha vida, mas com certeza vai marcar a vida deles muito mais. E por algo legal, não por toda essa violência que estamos vivendo”, disse a professora ao Terra.

No dia do filme, as crianças e as professoras terão o apoio das forças de segurança. O transporte será escoltado pela Polícia Militar e a Polícia Civil, e a Secretaria de Educação também está auxiliando na ação.