Produção de mel pelas mãos dos jovens do Sistema Socioeducativo

Neste mês de fevereiro os jovens do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal iniciaram uma nova atividade, em grupo, o Projeto de Apicultura, que será realizado na unidade de internação de Santa Maria. As atividades serão desenvolvidas para 50 socioeducandos, por meio de parceria entre as Secretarias de Justiça e Cidadania, de Educação e voluntário da comunidade de Santa Maria, especialista em meliponicultura.

O projeto foi idealizado pela Regional de Ensino de Santa Maria e será trabalhado durante todo o ano letivo no Núcleo de Ensino da Unidade de Internação, contemplando de forma transversal as disciplinas escolares. A proposta é que os alunos possam ter uma vivência prática que abarque os conteúdos ministrados em sala de aula.

A secretária de justiça e Cidadania, Marcela Passamani, explica como se darão as atividades com os jovens: “Esperamos que eles aprendam o passo a passo do processo, desde como montar as iscas para atrair abelhas, até a fase da extração do mel como colheita e armazenamento. As aulas serão ministradas no espaço da horta dentro da unidade. O objetivo desse curso é fazer com que esses jovens entendam todo o processo de produção de mel e, quando concluírem a medida socioeducativa de internação, possam ter uma renda ou até mesmo, fazer disso uma profissão”, diz.

A atividade não requer grandes investimentos, podendo ser desenvolvida em qualquer cantinho de um quintal, em um espaço de um metro de altura por até três metros de comprimento. Sendo possível criar em qualquer residência, seja rural ou urbana.

“Nas aulas práticas, os jovens vão aprender a identificar características adequadas do local de instalação e as vantagens das formas de obtenção de enxames. E, por fim, aprenderão a indicar técnicas de manejo de colônias de abelhas”, explica Demontiê Filho, subsecretário do Sistema Socioeducativo no DF.

Metodologia

As aulas teóricas serão ministradas no ambiente escolar, de forma transversal, nas diversas disciplinas da grade curricular. Nas atividades práticas, que acontecerão na horta da unidade, serão trabalhados temas sobre reconhecimento de diferentes tipos de abelhas e aspectos da atividade apícola no Brasil. Os alunos aprenderão ainda a identificar os produtos das abelhas e suas principais características, composição e utilização, assim como a reconhecer os materiais necessários para a criação de abelhas e suas respectivas funções.

Mais sobre o Sistema Socioeducativo no DF

A Subsecretaria do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal (Subsis) integra a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) e é responsável pela gestão e execução das medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade (PSC), liberdade assistida (LA), semiliberdade e internação.

Atualmente, a Subsis possui seis Gerências de Semiliberdade, 15 Gerências de Atendimento em Meio Aberto e oito unidades de internação, além do Núcleo de Atendimento Inicial.

Aos adolescentes que se atribuam autoria de ato infracional são adotadas as medidas socioeducativas previstas no art. Nº112 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que possibilita ao adolescente a reavaliação de sua conduta, preparando-o para a liberdade e reinserção na sociedade. Tais medidas podem ser aplicadas a jovens até 21 anos, em caráter excepcional.

Por: Daniela Uejo/Ascom-Sejus-DF