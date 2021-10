Procura por vendedores aumenta nas agências do trabalhador

Das 345 vagas disponíveis, 100 são para auxiliar operacional de logística, com remuneração de R$ 1,2 mil, mais benefícios

A área de vendas apresenta 57 oportunidades para vendedores e uma para assistente de vendas na agências do trabalhador, nesta quarta-feira (6). Para se candidatar, é preciso ensino médio completo. Os salários são de R$ 1,1 mil, R$ 1.169 e R$ 1,2 mil, mais benefícios.

Ainda no comércio, há vagas para 10 fiscais de caixa, com remuneração de R$ 1.290; a mesma quantidade de profissionais e mesmo salário para fiscal de loja; além de oito gerentes comerciais, que receberão, mensalmente, R$ 1,5 mil de salário.

No setor de serviços, estão abertas oito vagas para costureiras, três para empregados domésticos, quatro para manicure e uma para caseiro. Os salários variam entre R$ 170 o dia e R$ 1,5 mil mensais, mais

benefícios.

Entre as 345 vagas disponíveis nesta quarta, 100 são para auxiliar operacional de logística, com remuneração de R$ 1,2 mil, mais benefícios. Essa é a profissão com o maior número de oportunidades abertas no dia. Não precisa experiência para se candidatar, mas é necessário ensino médio completo.

Interessados em concorrer a qualquer vaga podem procurar uma das 14 agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O currículo também poderá ser cadastrado no aplicativo Sine Fácil. Mesmo que o candidato não se encaixe em um dos perfis das vagas disponibilizadas no dia, o sistema poderá cruzar informações e encontrar uma oportunidade de acordo com as especificações do currículo.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria.A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes aos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209- 1135.