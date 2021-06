Prisão de homem por feminicídio é convertida em preventiva

De acordo com o juiz, o crime mostra “especial periculosidade, desprezo pela vida humana e ousadia ímpar”

O juiz do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território (TJDFT) converteu em preventiva a prisão em flagrante de homem autuado por feminicídio e lesão corporal de companheira em Planaltina.

Em audiência neste terça-feira (08), ficou claro que o homem é o autor do crime. De acordo com o juiz, o crime mostra “especial periculosidade, desprezo pela vida humana e ousadia ímpar”, o que torna necessária a manutenção da prisão.

“Os fatos apresentam extrema gravidade concreta, porquanto o custodiado, com intenção homicida, teria desferido diversas facadas na vítima, sua companheira, (…), golpes que, prima facie, foram a causa de sua morte, comportando-se de modo extremamente agressivo, em virtude de ciúme”, afirmou.