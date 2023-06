Princípio de incêndio deixa mulher com intoxicação por fumaça

Uma mulher sofreu convulsão após inalar fumaça durante incêndio em sua própria casa em Samambaia nesta sexta-feira, 30

Uma mulher sofreu convulsão após inalar fumaça durante incêndio em sua própria casa em Samambaia nesta sexta-feira, 30. De acordo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) as equipes foram acionadas e ao chegarem no local, se depararam com grande quantidade de chamas e fumaça, proveniente de um incêndio que aconteceu na garagem e na sala da casa.

A mulher de 29 anos inalou bastante fumaça e teve desmaio seguido de convulsão e falta de ar. Ela foi atendida e transportada, pelo CBMDF, estável, para a Unidade Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Outra mulher e um criança de um ano foram examinadas e estavam bem.

No local havia também dois cães de pequeno porte, um estava com uma pequena queimadura no quadril, foi atendido e deixado aos cuidados de sua tutora, o outro cão saiu ileso da residência.