Princípio de Incêndio atinge Fórum de Planaltina

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, neste sábado (14), um princípio de incêndio que atingiu o Fórum de Planaltina, no Distrito Federal.

A equipe de socorro encontrou um grande volume de fumaça que saía da porta principal da edificação. As equipes de combate adentraram o prédio e identificaram um foco no caixa eletrônico da edificação que se alastrou para áreas adjacentes.

O combate as chamas foi rápido, porém a operação de ventilação para a retirada da fumaça foi demorada, devido o tamanho da edificação e ao grande volume de fumaça produzido.

No momento do ocorrido trabalhava no subsolo do prédio uma equipe composta por quatro funcionários que faziam manutenção onde fizeram o desligamento geral da energia bem como o desligamento do gerador, logo em seguida perceberam a presença de fumaça abandonando de imediato o local.

Não houve feridos e o serviço de perícia do CBMDF foi acionado.