Principal suspeito pela morte do PM aposentado é preso pela PCDF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu Bruno Oliveira Ramos, enteado de Jacob Vieira da Silva, nesta quarta-feira (26). Ele é o principal suspeito pela morte do policial militar aposentado, que foi encontrado sem vida dentro de uma cisterna na Cidade Ocidental no último dia 18.

Jacob desapareceu no dia 10 de julho. Ele estava em casa, em Santa Maria, com a mulher, quando recebeu uma ligação misteriosa. O PM disse que estava indo, pegou a arma, colocou na cintura e saiu. As imagens de câmeras de segurança mostraram Jacob entrando em um Ford Ka branco.

De acordo com a investigação, Bruno, que trabalha como vigilante, cometeu o crime com seu sócio, identifdicado como Mateus Nascimento, que segue foragido. A motivação do crime seria uma quantia de quase R$ 1 milhão. Mateus é o dono do carro, que estava com a placa clonada.