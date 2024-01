Primeiro leilão de veículos e sucatas de 2024 será nos dias 15 e 16

A visitação para avaliação dos bens começa nesta segunda-feira (8), e os lances poderão ser dados a partir do dia 13

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizará, nos dias 15 e 16 deste mês, o primeiro leilão online do ano dos veículos recolhidos ao pátio da autarquia. Os lances poderão ser feitos a partir do dia 13 até a data do leilão, por meio do site da Flexleilões.

Haverá duas categorias de bens: as sucatas, exclusivas para empresas do ramo de peças usadas, a serem leiloadas no dia 15; e os conservados (automóveis e motocicletas), aptos a voltar à circulação, leiloados no dia 16.

Os interessados devem preencher previamente o cadastro no site da Flexleilões, até o dia 12. Também poderão fazer avaliação visual dos veículos, desta segunda (8) a sexta-feira (12), no pátio da Flex, localizado no STRC, Trecho 2, Conjunto B, lotes 2/3. É o proibido o manuseio do veículo ou a retirada de peças.

Com exceção de licenciamento, IPVA e seguro de 2024, os débitos dos veículos conservados serão transferidos para o CPF ou CNPJ do proprietário anterior. Quem arrematar o veículo será responsável por quitar as taxas correspondentes ao registro de propriedade, como transferência, vistoria e outras que se fizerem necessárias.

Oportunidades

Entre os veículos conservados, estão: Toyota Hilux CD4X4 SRV, ano 2012, avaliado em R$ 11 mil; Fiat Toro Endurance AT6, 2020, R$ 9 mil; Honda CR, 2013, R$ 7,5 mil; VW/Up Connect TSI MD, 2019, R$ 6,5 mil; Hyundai i30 1.8, 2014, R$ 6 mil; e Chevrolet/Prisma 1.4 MT LTZ, 2016, R$ 5,5 mil.

Leilão online de veículos e sucatas Detran-DF

→ Site do leiloeiro Flexleilões: http://www.flexleiloes.com.br

→ Visitação aos veículos: de segunda-feira (8) a sexta (12)

→ Cadastro para participar do leilão: até sexta (12)

→ Início dos lances: dia 13

→ Leilão de sucatas: dia 15

→ Leilão de veículos conservados: dia 16

Par mais informações, acesse a aba do ano de 2024 em: http://www.detran.df.gov.br/leiloes-realizados/

Com Informações da agência Brasília