Primeiro ciclo do projeto Nos Caminhos de Ogun será neste fim de semana

Evento vai promover conscientização de jovens de religiões de matrizes africana sobre emprego, renda e questões de gênero e raça

O primeiro ciclo de debates sobre emprego, renda e questões de gênero e raça pelo projeto Caminho de Ogum será neste sábado (11) e domingo (12), com a participação de jovens e adultos de 17 a 34 anos das Comunidades e Unidades Tradicionais de Planaltina. O Caminhos de Ogum tem apoio da Secretaria de Justiça e Cidadania e objetiva disseminar informações sobre o mundo do trabalho e sobre a valorização das entidades de matriz africana no DF, também como forma conscientização contra a intolerância religiosa.

“Sabemos que ter uma oportunidade de emprego muda a mente dos jovens. A Sejus quer contribuir positivamente para a reflexão, conscientização e construção de alternativas para o enfrentamento dos problemas da desigualdade social, liberdade de crença e o protagonismo da juventude”, afirma a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

“As religiões de matrizes africanas fazem parte da história do nosso povo. Por esse motivo, a Sejus vem trabalhando de forma assertiva com políticas públicas voltadas a jovens desse segmento. É de suma importância para as Comunidades Tradicionais de Matrizes Africana tomarem a si maior responsabilização, abrindo espaço para o debate público franco e colocando à frente a juventude de terreiro para que se apropriem do seu próprio futuro”, complementou o subsecretário de Políticas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial, Juvenal Araújo.

O evento será na Rodovia DF 130 KM 05, Núcleo Rural Sítio Agrovale e Chácara 04, em Planaltina – DF. Também haverá transmissão pelo Instagram pelo perfil @xaxaradeprata (https://instagram.com/xaxaradeprata). O segundo ciclo do projeto “Nos Caminhos de Ogun – Juventude, Trabalho/Emprego e Renda” está previsto para 15 e 16 de janeiro de 2022, no mesmo endereço.

Serviço

Ciclo 1 – Nos Caminhos de Ogun: Juventude, Trabalho/Emprego e Renda

Datas: 11 e 12/12 – Sábado e domingo

Horário: 9h30 às 18h

Local: ROD Df 130 KM 05, Núcleo Rural Sítio Agrovale e Chácara 04, em Planaltina – DF

Transmissão pelo Instagram: https://instagram.com/xaxaradeprata?utm_medium=copy_link