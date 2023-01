Saúde amplia público-alvo da vacina contra meningite

“A ampliação é temporária e já foi feita no ano passado”, explica a enfermeira Fernanda Ledes, da área técnica de vacinação da Secretaria de Saúde (SES)

Meninos e meninas entre 11 e 14 anos já podem se vacinar contra a meningite. Conforme o calendário de vacinação, o imunizante é ofertado apenas às crianças de 11 e 12 anos, porém, até junho, a aplicação será estendida para o público de até 14 anos, 11 meses e 29 dias.

“A ampliação é temporária e já foi feita no ano passado”, explica a enfermeira Fernanda Ledes, da área técnica de vacinação da Secretaria de Saúde (SES). Ela reforça a segurança do imunizante e o fato de que, no DF, menos da metade dos meninos e meninas entre 11 e 14 anos recebeu a meningocócica ACWY.

A médica neurologista Adriana Ferreira Barros Areal, referência técnica distrital (RTD) em neurologia da SES, alerta sobre a importância de manter a vacinação em dia: “Cada vez que há uma redução na cobertura vacinal, aumenta a quantidade de pessoas suscetíveis, o que facilita o surgimento de surtos”.

A meningite é caracterizada pela inflamação das meninges, as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, o que pode deixar sequelas e causar até óbito. Em caso de contaminação, a pessoa apresenta rigidez na nuca, dor de cabeça intensa, febre e vômito. Nos casos piores, há alterações neurológicas.

Vacinação no DF

A rede pública de saúde do Distrito Federal está abastecida com mais de 6 mil doses da meningocócica ACWY, um imunizante capaz de proteger contra quatro tipos de sorogrupos da doença.

De segunda a sexta-feira, esse medicamento está disponível nas salas de vacinação de rotina de mais de 100 unidades da SES. Aos sábados, também são ofertados os imunizantes. A SES lembra que é possível receber a meningocócica ACWY junto a outra vacina em um mesmo dia, e que o imunizante também deve ser aplicado mesmo se a criança tiver recebido a meningocócica C anteriormente.

Para bebês

O calendário de vacinação prevê para crianças a aplicação da meningocócica C em doses, aos três e aos cinco meses de idade. Um reforço também é aplicado aos 12 meses – a imunização é fundamental, pois casos de meningite na infância podem deixar sequelas.



Se a criança não tiver sido vacinada na idade indicada, há ainda a possibilidade de receber uma dose única até os 4 anos, 11 meses e 29 dias de vida. O imunizante também pode ser encontrado nas salas de vacinação de rotina do DF.

*Com informações da Agência Brasília