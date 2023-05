Primeira-dama participa do programa ‘Tempo de Refletir’ de Dia das Mães

O Proamis tem como objetivo a proteção à maternidade e à primeira infância, sendo constituído por três eixos fundamentais

A primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha, participou na manhã desta quarta-feira (10) da edição especial do programa Tempo de Refletir em comemoração ao Dia das Mães. A edição foi transmitida pelo canal do YouTube da Secretaria de Fazenda do DF e faz parte das iniciativas promovidas pela Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali/Sefaz).

Mayara escolheu a maternidade como tema e falou sobre os sentimentos que todas as mães enfrentam após a gravidez e o retorno às atividades, ressaltando a importância de ter um ambiente de trabalho que acolha os filhos. Ela destacou a relevância desse suporte, que já é uma realidade hoje no GDF, por meio do Programa de Atenção Materno Infantil (Proamis).

O Proamis tem como objetivo a proteção à maternidade e à primeira infância, sendo constituído por três eixos fundamentais: apoio à gestante, incentivo ao aleitamento materno e proteção à infância. Para atender a essas necessidades, a Sequali promove cursos, palestras e atividades físicas. Também são oferecidas atividades de cuidado e proteção à criança e à família, além do berçário Buriti, localizado no anexo do Palácio do Buriti, que atende filhos de servidoras após a licença-maternidade com idades entre 6 e 24 meses incompletos, com espaço para amamentação e lactário.

A primeira-dama mencionou que sempre sonhou em ser uma mãe 100% dedicada ao filho, mas que, por conta do período eleitoral da primeira eleição do atual governo, ela se sentiu tocada e decidiu ser não apenas mãe de seu filho, Mateus, mas também ser mãe de tantas outras crianças e pessoas, ao atuar como primeira-dama, representando a população do Distrito Federal.

Durante a transmissão do Tempo de Refletir, Mayara fez uma analogia entre o papel de mãe e o ambiente de trabalho. Ela destacou que “assim como temos a maternidade em casa, quando chegamos ao ambiente profissional, ainda carregamos essa conexão com a maternidade. Como mulheres, sabemos da importância de acolher outras mães no local de trabalho, que enfrentam diversos problemas e recebem diagnósticos de saúde para elas e suas famílias. Nesse momento, elas se sensibilizam e é nossa responsabilidade social ser um apoio para elas no ambiente profissional, como uma figura maternal.”

O Secretário de Fazenda, Itamar Feitosa, elogiou e agradeceu a primeira-dama Mayara Noronha por levar uma palavra emocionante e representativa ao programa. O Secretário Executivo de Valorização e Qualidade de Vida da Secretaria de Fazenda, Epitácio Júnior, enalteceu o trabalho desenvolvido por ela durante a pandemia para as pessoas em estado de vulnerabilidade e enfatizou que o programa desta quarta foi especial.

Espaço Qualidade de Vida

Após o programa Tempo de Refletir, Mayara acompanhada por Itamar Feitosa, Epitácio Júnior, e pela secretária de Gestão, Logística e Finanças, Gilvanete Mesquita, visitou o Espaço Qualidade de Vida, localizado no 16º andar do Anexo do Buriti.

Ela conheceu as instalações do local, como refeitório, sala de jogos, sala de música, sala de descompressão e leitura e a sala multidisciplinar em saúde, que oferece atendimentos médicos e psicossociais aos servidores públicos do Governo do Distrito Federal.

A primeira-dama teve uma conversa descontraída com o psicólogo na sala de atendimento multidisciplinar, abordando os serviços oferecidos aos servidores na área de saúde mental, além de desfrutar da cadeira de massagem na sala de descompressão. Ela elogiou todo o espaço e reforçou o compromisso e o cuidado que estão sendo direcionados aos servidores.

Mayara ressaltou, ainda, que essas iniciativas demonstram o quanto o governo valoriza o aspecto emocional e físico dos servidores, promovendo um ambiente de trabalho mais humano e acolhedor, fazendo do bem-estar dos funcionários uma prioridade.

*Com informações da Agência Brasília