PRF recupera dois veículos roubados em uma abordagem em Santa Maria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na noite desta quinta-feira (11), dois veículos que foram roubados. O fato aconteceu durante fiscalização na Unidade Operacional (UOP) de Santa Maria (DF).

Quando realizavam abordagem de veículos na UOP de Santa Maria (DF), os policiais abordaram um GM Onix, cor preta. Em uma fiscalização mais detalhada, viram que os sinais identificadores do veículo estavam adulterados e que as placas ostentadas eram falsas. Ao identificar o veículo original, viram que se tratava de um veículo roubado em agosto de 2023.

O condutor do Onix informou que havia comprado o veículo e dado o antigo em troca. Então os policiais, após comunicar a autoridade policial, se deslocaram ao local onde estava o antigo veículo e, lá, encontraram vários outros. Dentre eles, um Fiat Palio que havia sido roubado em 2019 e que estava com placas falsas e os sinais identificadores adulterados. No local, havia um homem que afirmou ser vendedor de automóveis.

Diante dos fatos, o condutor do Onix, o vendedor e os veículos adulterados foram encaminhados para a 20ª Delegacia de Polícia no Gama (DF), onde foi conduzida a ocorrência.